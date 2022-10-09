評馬斯克遭疑急轉彎 陳時中：抗共保台永遠不變

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特斯拉執行長馬斯克建議將台灣設為中國特別行政區，民進黨台北市長參選人陳時中（中）未在第一時間表達抗議遭質疑態度急轉彎，他9日說明，他本來聽到馬斯克要投資台灣，認為應該謹慎了解後再跟大家報告，並強調自己抗共保台的態度永遠不會變。中央社記者陳昱婷攝 111年10月9日

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）特斯拉執行長馬斯克建議將台灣設為中國特別行政區，民進黨台北市長參選人陳時中未在第一時間表達抗議遭質疑態度急轉彎。陳時中今天強調，自己抗共保台的態度永遠不會變。

對於馬斯克（Elon Musk）受訪時建議讓台灣成為中國的特別行政區來解決兩岸緊張關係，陳時中昨天先表示馬斯克是成功的企業家，稍晚再度受訪時才稱此舉是矮化台灣、非常不智，要嚴正抗議，遭外界質疑態度急轉彎。

陳時中今天上午出席台北葫蘆寺建廟75週年關渡宮九聖會香大典後接受媒體聯訪表示，沒有什麼急轉彎，馬斯克本來就是大商人。

陳時中說明，他本來聽到馬斯克要投資台灣，認為應該謹慎了解後再跟大家報告；了解馬斯克談話內容不是投資後，當然覺得這樣的講法對台灣非常不禮貌也非常不應該，要表達非常沉痛的抗議。

陳時中強調，抗共保台是他一向的態度，非常堅定，永遠不會變。

此外，媒體詢問，媒體人周玉蔻昨天在臉書發文指控國民黨台北市長參選人蔣萬安自稱6歲時見過曾祖母宋美齡是謊言，蔣萬安則要求陳時中講清楚是否支持且認同周玉蔻的抹黑。

陳時中今天回應，「蔣委員這樣的習慣不好，很牽拖。」他說，大家都是成年人了，是獨立個體，自己對自己的言論負責，蔣萬安有任何疑問可以去問周玉蔻。

媒體再問，蔣萬安今天上午受訪時批評民進黨是負面選舉的始作俑者，更稱陳時中是共犯集團的一分子、沒資格抱怨。

陳時中表示，他不會再回應這種不是很理性的言論。（編輯：張銘坤）1111009