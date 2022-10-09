鄭運鵬：對手不了解在地 有信心獲桃園市長勝選

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民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（前右3）9日出席南區宗教後援會成立大會時受訪表示，在桃園市長鄭文燦（前左3）領導下，桃市各行各業、族群都獲得尊重及進步，對手不了解在地，過去國民黨執政時期也無成績，他有信心獲得勝選。（鄭運鵬競辦提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年10月9日

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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，在桃園市長鄭文燦領導下，桃市各行各業、族群都獲得尊重及進步，對手不了解在地，過去國民黨執政時期也無成績，他有信心獲得勝選。

鄭運鵬上午出席南區宗教後援會成立大會，並接受媒體聯訪。記者詢問，對於國民黨桃園市長參選人張善政及桃園市議長邱奕勝昨晚舉辦競選總部聯合成立大會、以及今天民眾黨主席柯文哲到桃園輔選的看法。

鄭運鵬說，建設成績要有比較，鄭文燦不但完勝前桃園縣長朱立倫、吳志揚，另與台北市長柯文哲相較，鄭文燦長期是冠軍五星市長，但柯文哲8年幾乎次次墊底，相信市民會選擇由鄭運鵬接任鄭文燦的好成績。

記者追問，如何看待張善政及邱奕勝昨晚舉辦競選總部聯合成立大會。對此，鄭運鵬指出，邱奕勝與張善政同黨，先前提名時可能有些不愉快，他不會靠著對手內部意見不同來勝選，他的團隊不怕三打一，他得票過半是總目標也是對鄭文燦成績的肯定。

對於張善政先前批評民進黨用遊覽車動員，鄭運鵬表示，為避免交通不方便，台灣各地的造勢晚會都會用遊覽車，民進黨舉辦活動時遭到對手質疑，但國民黨舉辦時遊覽車更多，團隊不會質疑張善政賄選，可見對手為了選舉雙重標準、無中生有，令人感到遺憾。

對於張善政團隊宣稱民調勝6個百分點，鄭運鵬說，落後的就說假民調，領先的就拿來當演講內容，可見張善政認為民調及氣勢是落後，才回把民調當成宣傳工具，他的團隊尊重所有民調，看趨勢、看氣勢，希望順利當選。

另外，鄭文燦表示，各家民調都略有差異，但總體趨勢鄭運鵬支持度是穩定且不斷往上升，張善政民調是平的，不增也不減，趨勢很明顯，相信目前是微幅領先的狀態，未來會慢慢拉開差距。

鄭文燦指出，昨晚國民黨主要是邱奕勝的總部成立，是邱奕勝的系統動員，張善政的總部是配合著成立，他認為很多人是挺邱奕勝而去的。

鄭文燦說，10月15日鄭運鵬的南桃園競選總部成立，總統蔡英文將出席，南桃、北桃一樣重要，他有信心鄭運鵬會延續他8年執政，轉移度及凝聚度也會越來越高，未來競選過程，會看得出團隊逐步往上爬的趨勢。（編輯：戴光育）1111009