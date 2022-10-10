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祝賀雙十國慶 美國參議員肯定台灣是重要夥伴

2022/10/10 07:57
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（中央社記者江今葉華盛頓9日專電）中華民國國慶前夕，美國重量級聯邦參議員里契（Jim Risch）與盧比歐（Marco Rubio）雙雙發表聲明祝賀，肯定台灣是美國的重要夥伴，力挺台灣對抗中國壓力。

美國參議院外委會共和黨首席議員里契透過聲明祝賀台灣人民國慶快樂。他表示，台灣是美國在印太地區的重要夥伴，也是亞洲民主典範。他也頌揚台灣在全球衛生、科技與民主領域達成的成就。

他表示，過去幾年，尤其是過去一年，台灣受到來自中華人民共和國的巨大經濟與軍事壓力，支持台灣人民與他們選擇自己未來的能力比以往更為重要。

同為共和黨籍的聯邦參議員盧比歐則表示，台灣強勁的經濟與對民主的堅定承諾令人欽佩。台灣是美國重要盟友，在維護和平、促進民主與維持印太地區穩定上發揮關鍵作用。

盧比歐表示，中國國家主席習近平強化對台灣的國際侵略行動，使得美國支持台灣的主權變得更重要。這份聲明表示，盧比歐會持續支持立法，提供台灣必要的關鍵技術與培訓，以確保台灣有能力抵禦中國共產黨人民解放軍的攻擊與入侵。（編輯：郭中翰）1111010

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