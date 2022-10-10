出席桃園市國慶升旗 鄭運鵬盼112年元旦擔任邀請人

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（中）10日出席桃園市慶祝111年國慶升旗典禮，他受訪表示，希望112年元旦1月1日，就由他來邀請鄭文燦參加桃園市政府的升旗典禮，這是他努力的目標。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年10月10日

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天出席桃園市慶祝111年國慶升旗典禮表示，希望明年元旦1月1日，就由他來邀請鄭文燦參加桃園市政府的升旗典禮，這是他努力的目標也很有信心。

鄭運鵬會後接受媒體聯訪表示，桃園市長鄭文燦兩任8年的好成績讓桃園成為外縣市國人最願意安身立命和安居樂業的最佳選擇，也成為企業投資首選，好成績值得市民支持，相信這樣的成績值得市民繼續讓民進黨和鄭運鵬來接任桃園市長。

鄭運鵬說，今天是10月10日國慶升旗典禮，也不用等到明年的國慶升旗典禮才由他主持，希望明年元旦1月1日就由他來邀請鄭文燦參加桃園市政府的升旗典禮，這是他努力的目標也很有信心，也只有讓鄭運鵬當選，未來鄭文燦可以到中央照顧桃園，能力更大也照顧全國。

對於記者詢問，如何看待國民黨桃園市長參選人張善政表示，總統蔡英文15日出席鄭運鵬南區競選總部成立，是因為看到國民黨在桃園南區的聲勢才來補強。鄭運鵬表示，張善政想太多了，每個候選人和競選總部大會，尤其是邀請總統的行程都早已訂好。

鄭運鵬認為，每個參選人的活動互相祝福，不用為了自己的選情去降低或詆毀對方活動，先前他因為確診缺席9月24日的活動，但還是很多人主動參加，他希望不要再像上次一樣無中生有，去質疑團隊提供市民較方便的搭乘方式，也希望保持君子風度正面的選舉，讓桃園市民做最好的選擇。

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記者又問，如何看待對手抨擊鄭運鵬常讓鄉親看不到人。鄭運鵬說，他擔任3屆立委都是區域立委，張善政選舉至今應該還沒勝選過，「我想這是最大的差別」，民主就是競爭，選民會有智慧用選票決定，污衊對手沒有民意基礎，不知道所為何來，團隊正面、陽光、歡樂的選舉，希望大家公平正面競爭，這是市民最想看到的。

而在任期最後一次主持國慶升旗典禮的鄭文燦表示，8年的任期讓桃園有很大的改變與進步，這是市府團隊努力、市議會支持、全體市民一起參與才有的成績，「希望未來的鄭運鵬市長能夠接下我的棒子」，鄭運鵬的選情凝聚度和支持度穩定上升，相信在未來的一段時間會拉開明顯的差距。（編輯：張銘坤）1111010