宋楚瑜是否挺黃珊珊 柯文哲：老江湖最後才會講

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台灣民眾黨主席柯文哲（前左2）10日下午到宜蘭輔選，並舉行清廉反貪腐宣傳車啟動記者會。對於外界關切親民黨主席宋楚瑜是否會支持無黨籍台北市長參選人黃珊珊，柯文哲說，「這是老江湖，最後才會跟你講」。（台灣民眾黨提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月10日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭10日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天前往宜蘭輔選，對於外界關切親民黨主席宋楚瑜是否會支持無黨籍台北市長參選人黃珊珊，柯文哲指出，「這是老江湖，最後才會跟你講」。

柯文哲今天上午出席台北市國慶升旗暨慶祝活動，接受媒體聯訪。媒體詢問，上午在總統府前舉行「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」，柯文哲與宋楚瑜毗鄰而坐時將聊什麼？

對此，柯文哲表示，2人可聊天的話題很多，且直言會拜託宋楚瑜大力支持黃珊珊。

柯文哲下午前往宜蘭輔選，在宜蘭市帶領黨籍參選人舉行清廉反貪腐「宜蘭惠豪」宣傳車啟動記者會。記者詢問，上午與宋楚瑜見面，聽說彼此互動不多？

柯文哲回應，這個社會什麼叫挑撥離間，什麼叫見縫插針，總不能總統蔡英文在上面講話（台上發表國慶演說），他與宋楚瑜在下面（台下）交頭接耳。

他說，只是向宋楚瑜提到要去拜訪，要找秘書約時間，寒暄了幾句，沒有互動很冷「連蚊子飛過都聽得到聲音」，太有想像了。

柯文哲表示，他與宋楚瑜認識那麼久了，也有去過宋楚瑜位於台北市仁愛路的辦公室與宋楚瑜談過，不過私底下談的內容何必讓外界知道，「你們（指媒體）不要做文章」。

至於是否曾提到請宋楚瑜支持黃珊珊，柯文哲說，「我跟你講，這是老江湖，最後才會跟你講」。

記者追問，宋楚瑜是否會支持柯文哲競選下屆總統。對此，柯文哲表示，根本還沒討論到那裡。（編輯：戴光育）1111010