蔣萬安、黃珊珊示範深蹲 陳時中：偏離主題

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民進黨台北市長參選人陳時中（中）10日晚間出席活動受訪時表示，深蹲是很好的運動，但在選戰裡有點偏離主題，節能減碳有很多方法，應該針對這些方向提出政策方法。中央社記者鄭清元攝 111年10月10日

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安拋出深蹲換乘公車後，與無黨籍台北市長參選人黃珊珊接連示範動作。民進黨台北市長參選人陳時中說，深蹲是好運動，但選戰變成深蹲大賽已偏離主題。

陳時中今天晚間出席紙風車劇團「巫頂環遊世界」文山大首演前接受媒體聯訪，對於台北市長選戰彷彿變成深蹲大賽表示，深蹲本身是好運動，但似乎有點偏離主題。

陳時中指出，節能省碳有很多方法，應該針對提倡使用大眾運輸交通工具、油改成電等措施與政策方向提出正確方法。

陳時中強調，他提倡全民運動，但這是政策目標與手段的問題，並不是深蹲不對或不好，它是很好的運動，但要連結節能省碳有點牽強。

蔣萬安日前在2022台灣氣候行動博覽會上舉例透過「深蹲20下免費搭1次公車」達到減碳效果。黃珊珊昨天向媒體示範3下深蹲；蔣萬安則在今天展示標準動作，還邀請民眾上傳深蹲的影片或照片並標記他。（編輯：方沛清）1111010

民進黨台北市長參選人陳時中（2排左3）10日晚間在木柵國中出席紙風車劇團「巫頂環遊世界」文山大首演活動，與觀眾及劇組成員現場合影。中央社記者鄭清元攝 111年10月10日

民進黨台北市長參選人陳時中（中）10日晚間出席紙風車劇團「巫頂環遊世界」文山大首演活動，在開演前登台致詞。中央社記者鄭清元攝 111年10月10日

紙風車劇團「巫頂環遊世界」文山首演場10日晚間在木柵國中登場，民進黨台北市長參選人陳時中（前左）出席與會，入場時和現場小朋友擊掌致意。中央社記者鄭清元攝 111年10月10日