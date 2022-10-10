日本橫濱僑界國慶遊行 中華民國萬歲聲四起

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（中央社記者楊明珠橫濱10日專電）日本橫濱僑界今天舉行中華民國111年雙十國慶活動。受到COVID-19疫情影響，這是橫濱僑界時隔3年舉辦大型國慶遊行，許多人高喊「中華民國萬歲」、「台灣萬歲」。

橫濱華僑總會會長張儀等率橫濱僑胞籌辦慶祝中華民國國慶大會的活動，今天活動在橫濱中華學院舉行，校園及周邊的中華街處處可見國旗飄揚。國慶典禮以舞獅表演揭開序幕，典禮後的國慶遊行是橫濱秋季最熱鬧的慶典，吸引眾多觀光客的注目。

慶祝典禮上，張儀率與會人士唱國歌。之後，他致詞表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今天是時隔3年舉辦如同往年盛大的國慶活動。他說，能看到青天白日滿地紅的國旗飄揚，讓他感到無比的感動，期盼代表自由民主的國旗能永遠在和平的天空下飄揚。

他說，這幾個月以來，國際情勢瞬息萬變，讓他深思自由民主的重要性。在這樣的局勢當中，創立亞洲第一個民主國家中華民國的存在意義格外重大。

駐日代表處副代表李世丙上台致詞時說：「祝福我們國家生日快樂。」他表示，台灣堅持自由民主人權，今日的中華民國台灣，社會和經濟都有長足的發展，台灣愈來愈受國際社會的注目，尤其是台灣的半導體產業是世界第一。他殷盼今後台日攜手合作，對國際社會做出貢獻，守護地區的和平與安全，共同發展。

領導日本全國27個華僑團體的日本中華聯合總會會長朱恭亮致詞時說，雙十國慶是亞洲第一個民主國家中華民國建國紀念日，日本很多地方舉辦慶祝活動，這一天也是華僑宣傳民主國家中華民國的重要日子。在橫濱中華街舉行的國慶典禮和遊行，對華僑而言是最重要、最大型的活動。

他說，日本與中華民國台灣關係密切、友好是他國所未及的，期盼以橫濱的華僑為主，在日本的華僑都能支持中華民國。他也感謝很多日本民眾支持中華民國。

今天在橫濱參加國慶遊行的團體相當多，張儀、李世丙、朱恭亮、駐橫濱辦事處處長張淑玲、橫濱市議員暨日華親善橫濱市議會議員連盟會長橫山正人等都參與遊行，現場高喊「中華民國萬歲、萬萬歲」。

另外，遊行隊伍包括由橫濱中華學院的學童表演祥龍獻瑞、舞龍、舞獅，可看到大龍、小龍舞動，也有社會人士也參與的舞獅表演，伴隨著鞭炮聲，相當熱鬧。此外，也安排雙十國慶小姐搭乘人力車遊行，以及學童組成的原住民舞蹈團、民俗舞蹈團、日本婦女的傳統舞蹈團的表演。

橫濱雖然上午下雨，但下午開始遊行時雨過天青。有一位女性台僑帶著6歲女兒從外縣市來到橫濱市觀賞國慶遊行。她說，特地到橫濱祝賀中華民國台灣生日快樂。受疫情影響，她約3年沒能返台，今天來橫濱感受台灣味。

日本政府11日、台灣13日將大幅鬆綁邊境管制（解封），這位女士說，很期待明年過年可以返台。

一位住在橫濱的台僑吳小姐帶著日本的男性友人Tomo也來觀賞國慶遊行。她說，看到很多國旗，很激動、很感動，她祝中華民國生日快樂。很愛台灣的Tomo則用台語說：「足歡喜捏（很高興）」、「台灣萬歲！」。兩人很高興台日邊境管制即將解封。（編輯：高照芬）1111010

日本橫濱僑界10日舉辦雙十國慶活動，有舞龍舞獅表演。受到疫情影響，這是橫濱時隔3年辦國慶遊行。因日本人放體育日國定假日，吸引許多遊客圍觀。中央社記者楊明珠橫濱攝 111年10月10日

日本橫濱僑界10日舉辦雙十國慶活動，國慶遊行是橫濱秋季最熱鬧的活動，包括橫濱中華學校學童團體在內，有多個表演團體參與遊行，充滿節慶歡樂氣氛。中央社記者楊明珠橫濱攝 111年10月10日

日本橫濱僑界舉辦雙十國慶活動，橫濱中華學校及周邊的中華街張燈結彩。旅居橫濱的台僑吳小姐（右）與日籍男性友人前來，她看到國旗喊「很激動、很感動。」中央社記者楊明珠橫濱攝 111年10月10日