遭疑打侯友宜力道不強 林佳龍：提大翻新作對比

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（中央社記者高華謙新北11日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天談及外界認為他打新北市長侯友宜力道沒有很強一事時說，提新北大翻新訴求就是與侯友宜對比，讓人民有不同選擇。

林佳龍上週啟動到百場市場掃街的「巷戰」行程，攜在地立法委員與議員參選人一同拜票，展現母雞拉抬小雞氣勢。他上午與民進黨籍立法委員蘇巧慧、市議員參選人卓冠廷、廖宜琨與高乃芸等人到鶯歌建國市場拜票，現場鄉親熱情握手、拍照，還有攤商贈送高麗菜與水餃，民眾開車經過還停下致意，送上咖啡糖。

林佳龍接受媒體聯訪時，媒體詢問外界認為他打侯友宜的力道感覺不是很強，林佳龍表示，選戰要按節奏，這次他從接受徵召到投入選戰僅4個月，目前已組織好整個團隊，接下來進入選戰下半場，將推出後援會與各式中型、大型活動，到最後一個月大家開始關心選戰後，會進行最後衝刺。

林佳龍說，至於所謂打誰的問題，他訴求的「新北大翻新」就是對這場選舉最好的定義，因為對手侯友宜已做12年市長與副市長，有做事是應該的，但相對其他城市，新北進步比較慢，在先前天下與遠見雜誌評比都是吊車尾，這時大家會希望改變。

林佳龍表示，大翻新就是林佳龍與侯友宜對比，「超級比一比」，會一一推出翻轉軸線的大格局與新的市政願景。另外，侯友宜志在2024總統選舉，市民覺得選市長後不應馬上落跑爭取更大權位，這也是侯友宜的致命傷。

此外，林佳龍說，今天到鶯歌市場感受到鄉親熱情，也感受到大家逐漸恢復正常生活，期待台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後經濟復甦，民生業與服務業都能通通賺回來。

今天天氣變冷，林佳龍還是穿短袖跑行程，他說，「我很耐操」，穿短袖好處是移動方便，鄉親的熱情也讓他一點都不冷。（編輯：李錫璋）1111011