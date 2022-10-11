蔣萬安喊集中選票 柯文哲：他也沒其他招式

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（中央社記者陳怡璇台北11日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安等人喊出集中選票，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲表示，蔣萬安除了這招，也沒其他招式，「因為談政見、跟人家辯論，他一定不敢」。

柯文哲下午出席「2023台灣燈會在台北」記者會，會後接受媒體聯訪時被問及選舉議題。

媒體提問，蔣萬安及國民黨主席朱立倫呼籲「集中選票」，是否代表柯文哲力挺的無黨籍參選人黃珊珊比想像中要強大？

柯文哲說「其實蔣萬安從頭到尾都是期望這種的」、「除了這招，他也沒有其他招式，我看他現在也不敢談政見，因為談政見、跟人家辯論，他一定不敢」，還說看蔣萬安在立法院的應變對答就知道。

柯文哲說，不過蔣萬安勤於跑基層、跟婆婆媽媽握手打招呼，理論上民主政治應該是大家可以證明誰有能力治理這個城市，「不過現在也沒辦法，是看起來誰比較可愛」。

而對於黃珊珊今天所稱「為何蔣萬安的父親蔣孝嚴到現在都沒幫蔣萬安站台」，柯文哲被問及此事時說「對齁，蔣孝嚴怎麼從來沒看到」、「兒子選舉、老爸從來都沒出現」。

媒體追問是否蔣萬安刻意與爸爸切割，柯文哲回「這大家心理有數，一定是他爸爸身上掛了太多炸彈了」。

媒體追問，是否已跟親民黨主席宋楚瑜聊到黃珊珊選情，柯文哲表示，昨天國慶大會典禮進行中、兩個人沒辦法講太多話，他只有跟宋楚瑜說找個時間私底下好好談談。

至於宋楚瑜有無答應，柯文哲說「要跟秘書約啊，不急啦、不急啦」。（編輯：李錫璋）1111011