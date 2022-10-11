高金素梅籲勿成監控資訊大怪獸 唐鳳：恪守行政中立

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（中央社記者范正祥台北11日電）無黨籍立委高金素梅今天質詢時，提醒新成立的數位發展部，勿成為監控數位資訊的大怪獸。數位發展部長唐鳳說，恪守行政中立，數位發展部沒有網際網路傳播監理的權限。

立法院會今天進行對行政院長蘇貞昌施政報告質詢，相關部會首長列席。

高金素梅30分鐘質詢時間聚焦數位發展部議題，探討重視人民的資訊人權。她指出，行政院成立數位發展部，揭牌成立後，各界有非常多批評和質疑，不論從預算到員額，或是從費用到職能，大家的質疑認真而且具體，政府應誠實回應各方的質疑，否則政府花人民的納稅錢，就可能會製造出一個監控數位資訊的大怪獸。

蘇貞昌答覆，時代漸漸演變，成立數位部是必要的，外界的疑慮是有所誤解，譬如有些經費是延續各部會而來，是原來各部會原有業務，或是前瞻建設的預算。

員額的部分，蘇貞昌說，都是根據立法院通過的組織法規定，因為數位日新月異，許多人才在民間，不是政府用原來公務人員體系過度僵化能夠延攬，立法院同意於一定範圍內可以讓人才的進用比較鬆綁，目前數位發展部都按照這樣在進行。

質詢時，高金素梅也反映，民間質疑民主網絡司，會不會成為政府的網軍中心。

高金素梅呼籲，數位資訊的蒐集、處理、運用，必須保護人身的權益作為原則，才可讓數位民主得到實現，否則如果反其道而行，數位獨裁恐怕也是輕而易舉。

蘇貞昌答覆時重申，高金素梅引述外界對於數位發展部的一些疑慮，其實是誤會。

唐鳳也表示，數位發展部並無逐年編列約聘到300人，完全沒這回事，到明年底止約聘人力不會用到15%，也就是在580幾人裡面，其實只有80幾人是約聘，絕大部分是以商調人員辦理，司、署長目前都是常任文官，數位發展部恪守行政中立。

面對高金素梅追問初心與核心價值有無改變，唐鳳說，入閣6年，擔負的工作之一就是開放政府的推動工作，開放政府就是讓事務官、常任文官理解，讓人民在擬稿階段就參與討論、就能透明看到資訊，不但可以降低風險，也可以增加創新。

蘇貞昌表示，唐鳳已經說明，數位發展部的民主網絡司，是要和民主政體各方面互動等，並非要把手伸進哪裡，外界誤會了，「這是很大的歪樓了」；台灣民主化、透明化，在世界權威機構評比不但大大進步，而且在世界名列前茅。（編輯：蘇龍麒）1111011