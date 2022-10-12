立陶宛慶雙十 國父出席致意讚台灣是真民主國家

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（中央社記者陳韻聿倫敦11日專電）駐立陶宛台灣代表處10日舉行去年設處以來首次國慶酒會，超過200位賓客出席，包括立陶宛1990年脫離蘇聯、恢復獨立後第一任元首，自由民主新立陶宛「國父」維陶塔斯．藍斯柏吉斯。

維陶塔斯．藍斯柏吉斯（Vytautas Landsbergis）18日將滿90歲，多年來對台灣的處境十分關心，是現任外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）的祖父。台灣代表處去年11月18日在立國首都維爾紐斯（Vilnius）成立時，維陶塔斯．藍斯柏吉斯主動親赴現場致意；今年1月接受中央社專訪時，他提到台灣議題給世界一個邁向更美好未來的機會。

駐處指出，10日出席雙十酒會時，維陶塔斯．藍斯柏吉斯稱讚台灣是「真民主」國家。

駐立陶宛代表黃鈞耀在酒會致詞表示，台灣與立陶宛共享自由、民主、法治與人權等價值，且都位居捍衛自由民主的前線，這是台、立發展密切雙邊關係的基礎。

黃鈞耀提到，中國於美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月上旬訪台後，藉故環繞台灣舉行軍事演習，當時外長藍斯柏吉斯投書英國大報「每日電訊報」（The Daily Telegraph），呼籲自由世界萬不可讓台灣成為第二個烏克蘭，令人感動。黃鈞耀感謝立陶宛支持台灣，引發現場一片掌聲。

俄羅斯2月全面侵略烏克蘭後，立陶宛強力支持烏克蘭。黃鈞耀指出，台灣很快參與國際對俄制裁，民眾也踴躍捐助烏克蘭難民。台灣在立陶宛與紅十字會及食物銀行Maisto Bankas合作，協助赴立避難的烏克蘭民眾；黃鈞耀特別對出席酒會的立陶宛紅十字會秘書長梅黛（Kristina Meidė）和Maisto Bankas主任執行長谷列維丘斯（Simonas Gurevičius）致意。

黃鈞耀指出，在雙方共享價值的基礎上，台灣積極推動與立陶宛的經貿關係。台灣設立規模2億美元的中東歐投資基金，規劃以立陶宛為優先合作對象。此外，台灣提供高達10億美元的中東歐融資基金。

黃鈞耀說，根據中東歐投資基金管理公司「台杉資本」的評估，台灣近期可望宣布對立陶宛的第一筆投資案。他透露，台灣的輸出入銀行已派1名秘書進駐代表處，將積極推動強化台立經貿連結的融資計畫。此外，駐處正積極協助立陶宛廠商自台灣進口關鍵零組件，推動發展在地生產。

中山大學校長鄭英耀正在立陶宛推廣半導體獎學金，10日應邀率領逾20名訪問團成員出席酒會。黃鈞耀向賓客說明中山大學與立陶宛物理科學暨科技中心（FTMC）的合作案，提到雙方已成功結合台灣的晶體技術與立陶宛的雷射技術，開發出先進的高功率固態碟型雷射展示機。

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駐立陶宛台灣代表處表示，10日出席雙十酒會的貴賓包括立陶宛農業部次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）、交通暨通訊部次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）、國會兩位副議長莫庫奈伊特（Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė）及米塔拉斯（Vytautas Mitalas），以及國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）與兩位副主席莎卡利埃內（Dovilė Šakalienė）及馬提約沙帝斯（Marius Matijošaitis），總計15名國會議員，與民間友台組織「立陶宛台灣論壇」會長史金達（Gintaras Steponavičius）。吉爾卓帝斯致詞提到，期盼增進雙邊經貿合作。

立陶宛衛生部長杜啟思（Arunas Dulkys）今年5月出席世界衛生大會（WHA）時，創立陶宛先例，公開發言明確支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）。此外，馬瑪竇曾聯合共61位立陶宛國會議員致函WHO秘書長，呼籲支持台灣參與。黃鈞耀10日對立陶宛政府和國會支持台灣的舉措表示感謝，並呼籲國際社會支持台灣有意義參與國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織。（編輯：陳政一）1111012