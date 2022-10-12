陳時中：大巨蛋在安全前提下盡速開放使用

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（中央社記者陳昱婷台北12日電）台北大巨蛋已通過防火避難及煙控性能審查，市府估計最快明年6月可以試營運。民進黨台北市長參選人陳時中今天說，若當選，他會與各界配合，在保障安全的前提下盡速開放使用。

陳時中今天陪同台北市議員參選人王孝維、何孟樺、江志銘、李建昌等人到內湖區民權東路與金湖路口，向往來市民打招呼並呼籲支持18歲公民權修憲案。

陳時中會後接受媒體聯訪表示，到路口跟大家請託是競選計畫的一部分，今天的重點是18歲公民權「民主前進挺18」，表達他力挺青年。

對於首站特別挑選內湖，陳時中說，無論是內湖、南港還是士林、北投、萬華、中正，他每個地方都會走透透。至於過程中被抗議太吵，陳時中表示，相信各黨都會站路口，但他會把音量放小，不要打擾到別人。

媒體詢問，台北大巨蛋預計最快明年6月試營運，若當選有沒有可能提前啟用。陳時中表示，他會盡量與中央、各界配合，讓大巨蛋盡速開放使用，這是所有市民的期待，但前提是安全，這一定要保住。

陳時中說，他知道此次煙控模擬審查拖了相當的時間，市府或遠雄遲遲沒提出說明，直到上個月底才提出，但已經延宕了滿多時間。

台北市體育局長李再立昨天表示，遠雄拿到大巨蛋防火避難審查及煙控性能審查通過文件後，將申請第4次建照變更，約3個月可以竣工，再申請使用執照需4至6個月，在市府協助下，預計明年6月可以開始試營運。

此外，媒體詢問，最新民調顯示陳時中最易被棄保。陳時中回應，團隊不擔憂棄保的問題。至於民調稱無黨籍台北市長參選人黃珊珊是最大贏家，陳時中說，假設性問題很難回答。

陳時中表示，一直在講棄保的就是擔心才會一直講，團隊從未操作棄保，也從來沒有討論這個議題，相信選民非常堅定。（編輯：張銘坤）1111012