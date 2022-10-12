鄭運鵬：張善政把桃園講得不堪 和市民感受背道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園12日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，國民黨桃園市長參選人張善政和市民的感受背道而馳，為了選舉把桃園講到很不堪，實在是沒有必要。相信桃園有多數的市民希望民進黨執政。

鄭運鵬上午接受媒體聯訪時表示，張善政來桃園之後把桃園講得一文不值，對於市府的努力、市民生活的改變，相當不尊重，在這點上，他覺得張善政的態度和對桃園的理解的確有所不足。

媒體詢問，怎麼看張善政說要和國民黨主席朱立倫聯手，讓桃園回到國民黨手裡。鄭運鵬表示，過去國民黨在桃園執政的時期，大型公共建設的進度不是紙上談兵就是變成弊案，所以2014年桃園市民決定讓桃園市長鄭文燦上任來作改變。

鄭運鵬說，相信經過了8年，市民會感受到這個改變是對的，也希望維持下去。回到國民黨的時代對市民來說是不可承受的重，也是不願意去走回頭路的方向，相信桃園會有多數的市民希望民進黨執政，好的品質可以在桃園繼續運轉8年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體詢問有關張善政的農委會研究案爭議，張善政任職宏碁公司期間主持此研究計畫，宏碁延期至20日提出書面說明。鄭運鵬表示，當初農委會要求的期限，如果張善政當時的研究團隊認為要展延，是可以接受，但希望能把完整的資料公布。

鄭運鵬說，張善政研究案爆發後，張善政所承諾的公開說明和完整說明從來沒有發生過，10月20日是他們要求寬限的死線，也希望不只是拿出書面資料，也請張善政實踐他的承諾，出來完整清楚說明。（編輯：李錫璋）1111012