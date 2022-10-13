吳釗燮對瓜國視訊演說 指中國惡意排除台灣於UN外

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（中央社記者黃雅詩台北13日電）外交部長吳釗燮今天以預錄方式在瓜地馬拉外交部使節會議中演說，他強調中華民國台灣符合國際公約對主權國家定義，與瓜國超過80年邦誼就是最好證明，卻因中國惡意影響，遭排除在聯合國體系外。

外交部發布新聞稿指出，吳釗燮應友邦瓜地馬拉外交部長步卡羅（Mario Búcaro）邀請，今天以預錄演說方式出席瓜地馬拉外交部使節會議。吳釗燮分享台灣外交現況，感謝瓜國政府堅定支持台瓜邦誼，同時說明台灣主權重要性，及台灣如何捍衛領土並與理念相近國家合作，共同維護自由民主。

吳釗燮在演說中指出，中華民國台灣符合「蒙特維多國家權利及義務公約」對主權國家定義，台灣與瓜地馬拉超過80年緊密而堅實的邦誼就是最好的證明，然而台灣卻遭排除在聯合國（UN）體系之外。

吳釗燮表示，中國藉由惡意影響聯合國體系、在台海周邊的海空域進行軍演、發動大量網路攻擊、假訊息及經濟脅迫等手段，企圖擾亂台灣的民心士氣並破壞區域和平穩定。

吳釗燮強調，台灣保持冷靜與理性，既不退縮也不挑釁，將有效因應並持續主動與國際交往，對國際社會作出貢獻；台灣同時將提升國防能力，以保障國家主權、領土及自由民主的生活方式。

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吳釗燮肯定瓜地馬拉在賈麥岱總統（Alejandro Giammattei）領導之下，大幅提升國際能見度，也感謝賈麥岱、步卡羅及瓜國政府在第一時間挺身公開呼籲中國停止在台灣周邊進行軍演，鼎力支持台灣國際參與，台灣人民與政府均感念在心。

吳釗燮強調，台灣將繼續推動踏實外交，與友邦建立永續夥伴關係，加強與民主國家的實質交往，尋求更多的國際參與，並與瓜地馬拉攜手成為國際社會的良善力量。（編輯：郭無患）1111013