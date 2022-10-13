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台灣設計師為蔡總統設計服飾 登華府伸展台

2022/10/13 13:20（10/13 13:31 更新）
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台灣設計師劉詠苒為總統蔡英文量身打造、充滿原住民風格的晚宴服飾（前右），12日晚間在首屆「第一時裝晚宴」上展示，展現台灣原民文化。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年10月13日
台灣設計師劉詠苒為總統蔡英文量身打造、充滿原住民風格的晚宴服飾（前右），12日晚間在首屆「第一時裝晚宴」上展示，展現台灣原民文化。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年10月13日
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（中央社記者徐薇婷華盛頓12日專電）首屆「第一時裝晚宴」今晚在華府登場，模特兒穿上近30國女性元首或第一夫人服飾走秀，包括由台灣設計師周裕穎、劉詠苒為總統蔡英文量身打造的服飾，展現各國風情。

「第一時裝晚宴」（First Fashion Gala）是由捷克前駐美大使柯蒙尼契克（Hynek Kmoníček）夫人所創辦，目的是透過展示女性元首或第一夫人服飾，展現各國特色。

為主持這場活動，目前派駐越南的柯蒙尼契克特別偕夫人飛回華府。他今晚致詞表示，時尚是種無聲語言，不需要文字或聲音，就能如其他溝通工具一樣傳遞訊息。

柯蒙尼契克說：「若要傳遞最強而有力的訊息，我們通常完全不用文字，而是用沉默，因為沉默反而說得更多。」

首屆晚宴至少有27國共襄盛舉，包括美國、台灣、捷克、波蘭、突尼西亞等；其中台灣部分由周裕穎、劉詠苒操刀，兩人分別以珍奶、原住民元素作為設計理念，為蔡總統量身打造辦公套裝及晚宴服飾。

周裕穎設計的套裝以奶茶色為基底，搭上類似珍奶配色的漸層絲巾，簡單俐落；劉詠苒則以深藍搭配褐色，設計出一套富有原民特色的裙裝，展現台灣原住民文化。

台灣也在現場擺起攤位，向各國貴賓推廣12日至14日在華府展出的台灣形象展，以及台灣觀光和著名的噶瑪蘭威士忌。（編輯：韋樞）1111013

首屆「第一時裝晚宴」12日晚間在華府登場，模特兒穿上由台灣設計師周裕穎、劉詠苒為總統蔡英文量身打造的服飾，展現台灣軟實力。現場也秀出蔡總統照片及中華民國國旗。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年10月13日
首屆「第一時裝晚宴」12日晚間在華府登場，模特兒穿上由台灣設計師周裕穎、劉詠苒為總統蔡英文量身打造的服飾，展現台灣軟實力。現場也秀出蔡總統照片及中華民國國旗。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 111年10月13日
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