白宮國安戰略重申對台承諾 外交部：持續強化防衛

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（中央社記者溫貴香台北13日電）美國總統拜登發布任內首份國安戰略重申對台承諾支持台灣自我防衛，外交部今天表達歡迎與感謝，強調政府將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略，也會進一步深化台美安全夥伴的緊密關係，共同維護台海的和平穩定。

美國總統拜登政府今天發布任內首份國家安全戰略，點名中俄為首要挑戰。白宮國安顧問蘇利文表示，未來10年是關鍵，將形塑美中競爭規則，也將決定世界能否有效因應氣候變遷等全球挑戰。 新戰略花一整段篇幅談論台海局勢。

外交部北美司長徐佑典今天在外交部例行記者會對此表示，美國白宮公布首份國家安全戰略報告明確指出，維護台海和平穩定對區域、全球安全與繁榮至關重要，而且是國際社會關注的焦點，更符合美國的恆久利益。

他表示，報告也強調美國反對台海任何一方改變現狀，而且美國將持續信守台灣關係法的承諾，支持台灣的自我防衛，並將維持美方的能力以抵抗任何對台灣強迫或要脅的行動，外交部對於這樣的一份戰略報告，表達歡迎與感謝。

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徐佑典說，拜登政府從上任之後，一再展現對台灣的強勁支持，已經多次重申對台灣的安全承諾，特別在今年8月以來中國藉故在台海的海空域升高軍事挑釁，拜登政府更多次以公開發言以及具體行動力挺台灣。

他表示，台灣與美國共享同樣的價值與目標是重要的戰略夥伴，面對中國的軍力擴張與挑釁的行徑，政府將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義的擴張與侵略，也會進一步深化台美安全夥伴的緊密關係，共同維護台海的和平穩定。（編輯：蘇志宗）1111013