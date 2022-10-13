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綠營列4罪狀籲退選 鍾東錦競總批綠色恐怖

2022/10/13 14:55
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（中央社記者王揚宇、管瑞平台北13日電）民進黨立法院黨團今天召開記者會，列出無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦曾犯傷害致死等4大罪狀，要求鍾東錦兌現過去稱若有人拿出殺人證據會退出政壇的承諾，立即退選。

鍾東錦競選總部透過新聞稿回應，民進黨打壓、抹黑、誣陷、栽贓，利用國家機器打壓異己，面對綠色恐怖，鍾東錦正面迎戰，除請律師團蒐證，只要有違法疑慮，馬上提告。

民進黨立法院黨團上午召開記者會，幹事長羅致政表示，鍾東錦前科累累，包括自爆的通姦罪、受流氓管訓及殺人未遂罪，以及被爆的傷害致死罪，到底還犯下多少罪，鍾東錦要清楚說明。

民進黨立委沈發惠指出，鍾東錦曾開記者會承認殺人未遂罪，現在又被爆犯下傷害致死罪，看起來是不同案件，可見鍾東錦當時在記者會上有所隱瞞，請鍾東錦說清楚是否敢保證沒有其他案件。

沈發惠表示，鍾東錦當時承諾如果有證據證明他殺人，就立刻退選，現在被爆出傷害致死，這就是殺死人，鍾東錦應立刻退選。

民進黨團副書記長林楚茵指出，「人生不是打Game，按下Reset鍵就能重來」，鍾東錦不要想透過人設的重新設定，包括在臉書貼形象照或寫文青文等，就想要抹滅過去犯下的罪刑。

鍾東錦競選總部透過新聞稿回應，民進黨打壓、抹黑、誣陷、栽贓，利用國家機器打壓異己，對於這樣的綠色恐怖，為了捍衛尊嚴與人權，鍾東錦毫無畏懼並帶領團隊正面迎戰，除請律師團蒐證，只要有違法疑慮，馬上提告外，更請苗栗鄉親擦亮眼睛，看清楚民進黨的烏賊戰術。

鍾陣營表示，民進黨所謂的4大罪狀，其中3件鍾東錦已經在5月「向鄉親報告」記者會中說明，至於所謂「傷害致死」是36年前在台北發生的案件，鍾東錦當時不在現場、不了解事發經過，莫名遭羅織罪行，也才會有「坐黑牢」一說。

鍾陣營指出，如果人的一生，如同林楚茵所講的不能reset、重新來過，那麼從小犯錯難道就不能悔改，必須被否定一輩子？（編輯：蘇志宗）1111013

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