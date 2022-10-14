再駁萬華破口說 陳時中：從來都不是出自我嘴

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（中央社記者蕭博文台北14日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天說，「萬華破口說」不是出自他嘴，他一向的講法就是人類合作對抗病毒；針對審計部的疫苗採購查核意見，他說，已非衛福部長，不應越權講話。

陳時中今天上午持續「阿中站路口，支持18歲公民權，台北挺青年」活動，於台北市大度路、大業路口宣講，呼籲民眾投票支持18歲公民權修憲複決；陳時中隨後轉往士林區葫蘆寺參香，並接受媒體聯訪。

陳時中昨天接受專訪時提及若再有這樣疫情，不會再接指揮官，媒體詢問是否代表後悔；陳時中回應說，擔任指揮官心情壓力非常大，若再來一次，他不見得能承受這些生離死別；當然在承受的時候都是責任來就扛，只是不希望疫情再來一次，若再來一次會受不了。

陳時中說，疫情時做的很多決定，不免對很多人造成傷害或有所損失，大家心中一定會有不滿，但是這些都是為了避免更大的傷害而不得已的決定，對受到傷害的民眾覺得很抱歉，希望疫情早日過去，經濟早日振興。

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此外，針對審計部對疫苗採購的查核意見，陳時中昨天表示已離開衛福部，應以衛福部說明為主，遭質疑不負責任；陳時中則解釋，若現在再對衛福部的政策說明，會被說成說三道四，他不是一個越權的人，既然已經離開衛福部部長一職，就不應越權對衛福部職權做出任何講話。

媒體還問到，如何看待「萬華破口說」一直在選戰中被提及，陳時中則表示：「這句話從來都不是出自於我嘴，我一向的講法就是我們的敵人是病毒，我們人類要合作對抗病毒。」（編輯：李錫璋）1111014