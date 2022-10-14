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共軍8月飛彈越台灣上空 邱國正：跨越領空算第一擊

2022/10/14 16:23（10/14 17:03 更新）
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行政院長蘇貞昌（中）14日與陸委會主委邱太三（右）、國防部長邱國正（左）在立法院同台備詢，回應立委質詢有關「第一擊」等議題。中央社記者郭日曉攝 111年10月14日
行政院長蘇貞昌（中）14日與陸委會主委邱太三（右）、國防部長邱國正（左）在立法院同台備詢，回應立委質詢有關「第一擊」等議題。中央社記者郭日曉攝 111年10月14日
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（中央社記者郭建伸台北14日電）立委關注中共8月對台軍演時飛彈飛越台灣是否算第一擊。國防部長邱國正今天在立法院備詢表示，嚴格說來，跨越領空就算是第一擊，但那時中共告知要擴大聯合軍演，所以我們也就盡量克制，完全納入監控。

立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委孔文吉今天質詢「第一擊」的定義為何？

行政院長蘇貞昌表示，台灣絕不主動出擊，但當敵犯我到一定程度，台灣也絕不是束手挨打，而邱國正也隨著各種情況分段宣布第一擊情況。

邱國正表示，原本第一擊的概念很簡單，不是砲彈就是飛彈，或是任何火砲，我方不可能發起；但隨著環境時代改變，中共以無人機沒事就來繞一下，甚至民航機有意無意從外島上空掠過，這已侵犯領土主權，因此也當作第一擊。

邱國正強調，不管有沒有砲彈，只要逾越領海領空，「就當作他（中共）的第一擊」。

孔文吉追問，中共8月對台軍演時飛彈飛越台灣是否算是第一擊。

邱國正表示，當時國防部還沒有很清楚講，但8月初的飛彈從打出後，國防部就可研判角度及落點，嚴格說來，跨越領空就算是第一擊。

但邱國正也表示，那時中共告知要擴大聯合軍演，所以我們也就盡量克制，完全納入監控。（編輯：蘇志宗）1111014

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