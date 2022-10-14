賴副總統讚林佳龍 若當選定能翻新新北

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（中央社記者高華謙新北14日電）副總統賴清德今天說，民主進步黨新北市長參選人林佳龍是這世代政治領袖，曾任國安會諮詢委員、立法委員、台中市長與交通部長，有立法與行政經驗，如果當選一定能翻新新北。

賴副總統晚間於林佳龍汐止區競選總部成立大會表示，林佳龍任交通部長時，解決汐止交通長年問題，具規劃與解決問題專業。

賴副總統說，他的故鄉在萬里區，常到基隆市，基隆要推動捷運、輕軌已說幾十年；汐止要爭取捷運；台北市推動民生線也喊很久，但3縣市首長各有盤算與想法，無法解決，林佳龍當交通部長時解決，解開這個打結許久的問題。

「新北大翻新，汐止也要大翻新」，林佳龍表示，包括交通大翻新，透過基隆輕軌升級捷運，加上汐東線讓大家通勤方便；開車市民部分，在汐止、南港增設匝道，拓寬大華系統交流道。

他說，水環境大翻新，未來和行政院農業委員會一起開發汐止金龍湖，打造有親水環境、步道及休閒娛樂的好地方。

林佳龍表示，產業大翻新，讓汐科、樟樹灣工業成為高科技產業創新園區，特別是生物科技智慧醫療研發創新基地，另打造智慧倉儲物流，讓汐止變在地工作、生活的好地方。

他說，都市更新大翻新，汐止很多30年前蓋的房子，要由政府指定都更，一坪換一坪，資訊透明，大家不吃虧。

林佳龍表示，各行政區都會找到重點項目，讓新北變成新的台北及台灣新都。（編輯：李明宗）1111014