義大利媒體專訪李新穎：台灣堅決捍衛自由民主

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「日報」首次邀訪駐義代表李新穎，談及台灣與義國下一屆中右翼組成政府的新關係。（駐義代表處提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 111年10月15日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎14日專電）台灣議題在義大利能見度大增，駐義代表李新穎首次應邀接受義大利兩家全國性報紙「日報」及「自由日報」專訪，談及台義關係、台灣軍備與台灣捍衛民主自由與領土完整的堅定決心。

「日報」（Il Giornale）及「自由日報」（Libero）分別以「中右翼與台友好，台義關係將更上層樓」及「300萬軍人足以阻絶中國」為題刊登專訪，李新穎告訴「日報」，中國對外宣稱的「一中原則」與事實不符，且台灣代表著自由及民主。北京共產主義政權與台灣毫無關係，也從未統治過台灣，但不僅軍事恫嚇台灣，更妄稱台灣為其叛亂省份。

李新穎重申台灣為主權國家，並具有強大經濟動能與領先全球的戰略半導體產業，且義大利也意識到「一個中國」的假象。

在「自由日報」專訪中， 李新穎表示，面對惡鄰中國，台灣一向做好準備，堅定決心保衛國土，也感謝各國聲援及支持。

雖然台灣與烏克蘭一樣，皆有龐大且咄咄逼人的鄰國，但李新穎認為，台烏所面對的情況不適合相提並論。他呼籲歐洲國家對位居前線、捍衛普世價值的民主台灣表達支持，並強調台灣將以堅定意志面對中國。

李新穎告訴義媒，台灣的確感受到壓力，但已習慣中國多年來的威脅，因此對自我防衛能力深具信心；且中國自身明白如攻擊台灣，可能將危及其專制政權。

「日報」及「自由日報」皆問及台灣與義大利下一屆中右翼政府的新關係。李新穎對此表示，台灣與各黨派皆保持良好關係，中右翼政黨對台關係開放，不僅關切經濟議題，也與台灣共享普世價值。

他說：「台灣感謝兄弟黨黨魁梅洛妮（Giorgia Meloni）表達對台友好之意，深信將為台義未來更加友好關係的基石，將共同為增進兩國福祉而努力。」

李新穎舉例，兩週後啟動的米蘭與台北直航航班首航，台義兩國間旅客預期將大幅增加；且透過直航預期也將帶來更多直接投資，推動相關商展人流、金流，進一步促進台義緊密合作關係。

他強調，台灣愛好和平，但面對不穩定的兩岸關係，台灣將堅守抵抗、保衛民主。

「日報」創立於1974年，為全國性報紙，1992年起由前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）胞弟保羅貝魯斯柯尼（Paolo Berlusconi）經營。「自由日報」也為全國性報紙，創立於2000年，主要閱讀群為智庫、學界及大眾青年。（編輯：周永捷）1111015