蔣萬安提應公開採購高端過程 陳時中：採集體決議

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民進黨台北市長參選人陳時中（中）15日上午前往台北葫蘆寺，出席「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，並接受媒體聯訪。中央社記者吳家昇攝 111年10月15日

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（中央社記者劉建邦台北15日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安提到應公開採購高端疫苗過程。民進黨市長參選人陳時中今天說，只要依民情讓事實及決議符合科學就好，因此EUA沒錄影，且是採集體決議對外公布。

陳時中上午出席葫蘆寺「九聖齊臨、水陸除瘟遶境起駕大典」活動，包含總統蔡英文、內政部長徐國勇、蔣萬安、無黨籍台北市長參選人黃珊珊等人皆到場。

陳時中陪同蔡總統參拜、扶轎結束後，接受媒體聯訪，關於蔣萬安昨天提到陳時中阻撓採購疫苗，讓政治凌駕防疫，且美國審EUA（緊急使用授權）可全程錄影，但去年審高端疫苗的EUA為何不錄影？

陳時中對此回應，台灣是台灣、國外是國外，每個國家有不同制度跟方法，依民情讓事實或決議合乎科學就好，所以在EUA上都沒錄影。

他接著說，因擔心專家學者容易被抹黑，而不願表達意見，這樣是國家損失，為希望更多專家願意表達意見，且一般而言都不是以個人名義，最後採集體決議方式對外公布，所以沒錄影。

媒體問及針對高端疫苗價差的看法，陳時中表示，不會到任何人口袋，價格包含買賣及注射費，且注射疫苗也有相關補助費。

中央選舉委員會公告，今年地方選舉公職候選人財產申報資料，陳時中購屋與房貸所導致的債務有新台幣4743萬餘元，是存款的10倍餘。

陳時中表示，自己處理財產方式不好，會有借款是因進衛生福利部時準備要退休，結果進衛福部後，沒時間處理後續房產，才變套牢一族。

他接著說，台北的房價是高，所以提出改善方式，包含讓社宅達到世界標準，也就是有6%提供量，社宅租金降10%，由國家補助租金補貼讓每戶增加1500元，希望減輕年輕人居住負擔。

台灣對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情邁入第1000天，媒體詢問過去擔任中央流行疫情指揮中心指揮官的心情。陳時中指出，酸甜苦辣都有，但是滿心期待疫情過去、經濟復興。

至於衛福部長薛瑞元昨天赴立法院備詢，會前受訪被問到外界質疑護航高端時表示，這個說法很好笑，什麼叫做護航高端。

陳時中表示，發展國家的疫苗當戰略物資，這是必要的，發展疫苗包含作出製造及研發能力，雖不希望疫情再起，但若有疫情，有國家疫苗才會真正保護社會，且這是長期工作，不分藍綠政府，都應持續努力。

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針對台北市長柯文哲昨天到新北市出席活動時提及陳時中不能當時享受光環，現在又喊後悔。陳時中回應，如果一直把防疫，以爭功諉過方式進行評論，他不能認同，且防疫期間，包含很多專家、行政人員、行政院到衛生福利部，整體一條心全力為人民的福祉抵抗病毒，沒所謂爭功諉過情況。

媒體詢問是否擔心防疫仇恨值升高。陳時中說，外界理性的成分會越來越高，對他也會有比較正確評價，希望大家好好支持他。（編輯：李錫璋）1111015