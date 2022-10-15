國民黨促補償施打高端疫苗民眾 並立即開放小三通

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國境13日解封，國民黨今天表示，施打高端疫苗的民眾如要赴日，須補打其他廠牌疫苗或花錢做PCR才能入境，呼籲政府對施打高端的民眾提出補償方案；另外，基於人道考量，也應立即開放小三通。

邊境13日解封，入境改採「0+7」並取消禁團令。國民黨今天召開記者會，質疑政府是否完全準備好，文傳會副主委郭音蘭說，部分民眾施打高端疫苗，但如果要赴日本，不是選擇補打其他廠牌疫苗，否則就花錢做PCR才能入境日本，政府面對施打高端疫苗的民眾難道不用負起責任。

郭音蘭指出，既然邊境解封，政府說要回到日常生活，但卻獨漏小三通。國民黨要求，民進黨台北市長參選人、前流行疫情指揮中心指揮官陳時中確實扛起責任，把高端疫苗內幕講清楚說明白；另外，政府應對施打高端疫苗的民眾提出補償方案；第三，政府基於人道考量，應立即開放小三通。

郭音蘭認為，國外人來台簡單，反而在中國大陸的台灣人返鄉卻是如此不容易。兩岸需要便捷交通，政府既然認為疫情穩定，那在可控範圍內為何不恢復小三通；以返鄉機票為例，小三通單程只要新台幣1萬元，但現在可能要到3、4倍，小三通可大幅縮短交通與時間成本，希望政府將心比心，在對岸從商和就學的人，一樣都是台灣人。（編輯：郭無患）1111015