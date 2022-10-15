蔣萬安再批陳時中 護航高端到不知所云

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（中央社記者陳怡璇台北15日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安再批民進黨對手、前中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「護航高端已經護航到不知所云」，未按照國際標準、又可能要銷毀近170萬劑，人民無法接受。

蔣萬安今天陪同國民黨台北市議員闕枚莎至北市737市場掃街拜會，會前接受媒體聯訪，被問及民進黨台北市長參選人陳時中曾說大家都在搶COVID-19疫苗，當時也是想要趕快簽約購買，蔣萬安一直質疑高端，難道是希望台灣不要買到疫苗最好？

對此，蔣萬安說，「陳時中護航高端已經護航到不知所云」，陳時中購買高端疫苗充滿謎團，沒有按照國際標準當然會引起國人疑慮，當全世界都在搶購BNT及莫德納疫苗時，只有陳時中在搶購高端，且尚未解盲就急著簽約，甚至現在可能將近170萬劑要銷毀，這是人民無法接受的。

媒體提問，蔣萬安要去台中與台中市長盧秀燕考察潭子國民暨兒童運動中心，這是要市政交流還是互相拉抬選情，以及有無機會在台北合體亮相。

蔣萬安回答，盧秀燕是他在立法院的前輩，也是過去並肩作戰的好同事，且盧秀燕的城市治理成績都得到台中市民很高肯定，未來若在城市治理上，一定會向盧秀燕交流請益，共同的目標就是讓市民生活越來越好。

媒體詢問，前高雄市長韓國瑜復出輔選，蔣萬安20日也要與韓國瑜同台，對於「韓流再起」的看法。對此，蔣萬安表示，選舉是爭取各方支持，對於各種加油打氣支持都很感謝。

媒體追問，對於媒體人羅友志上電視節目時覺得節目方都在單方面檢討陳時中、不提蔣萬安及無黨籍台北市長參選人黃珊珊，羅友志氣到直接離席的看法。

蔣萬安回應，希望進入政策討論、理性就事論事，才是市民期待。

對於陳時中下午要去信維大樓，蔣萬安表示，關心北市未來發展都是好事。（編輯：戴光育）1111015