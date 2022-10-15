再遭質疑與致公黨關係 張善政：有本事就挖出來

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（中央社記者葉臻桃園15日電）中華民族致公黨成員涉不法吸金。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天指出，國民黨桃園市長參選人張善政應說明與此集團關係。張善政表示，民進黨只會扣帽子，有本事就把不可告人之事挖出來。

被媒體稱為「牛樟芝大王」的劉威甫等人涉嫌招募民眾投資牛樟芝，不法吸金逾新台幣20億元。有媒體報導，劉威甫是統派色彩較重的中華民族致公黨中央評議委員會前主席，張善政曾擔任中華民族致公黨的最高顧問。

鄭運鵬昨天接受媒體訪問指出，希望張善政清楚地說明與這些人的關係、做了哪一些顧問？張善政是一名市長參選人，應該要公開說明清楚，讓市民可以放心。對此，張善政競辦昨天回應，民進黨是惡意連結、轉移焦點，難道不抹黑、抹紅就不會選舉？

鄭運鵬今天上午接受媒體聯訪時表示，致公黨擺明就是要台灣被中國統一，張善政擔任的是唯一一席的最高顧問，怎麼可能不知道這是一個用商業、統派來賺錢的團體，更何況這個團體有2任主席都是知名的詐騙集團，不但騙台灣也騙中國，非常可惡。

鄭運鵬說，張善政的社會經歷，在行政院長卸任後會去擔任一個極度紅統、有問題政黨的最高顧問，以後要市民怎麼相信張善政？如果張善政是故意當門神，讓這個團體去騙人，就更不對。

鄭運鵬表示，張善政應該要說明清楚，是不是唯一一席的最高顧問，以及與詐騙首腦的關係是什麼；張善政被利用了政治身分及反獨促統的手段去騙錢，認為自己的責任是什麼？

鄭運鵬說，要參選、要當市長絕對不能有輕易被騙的狀況，甚至是被拿來當門神的狀況，這一點非常嚴重，也會影響大家的信任，希望張善政好好說明清楚，與人家頒獎時站在一起、當了唯一一席的最高顧問，這些都要負責任的。

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對此，張善政下午接受媒體聯訪時表示，他與致公黨之間如果有什麼不可告人之事，以民進黨這種挖瘡疤、揭隱私的功力，早就鋪天蓋地把他打得體無完膚，還要等到現在用這種含蓄的方式要他澄清嗎？從對手這種問法，就知道根本沒有事、子虛烏有。

張善政說，民進黨這麼多政客才是門神，民進黨只會扣他門神的帽子，若覺得他與致公黨之間有不可告人之事，這麼有本領就把它挖出來。（編輯：戴光育）1111015