藍營批疫苗採購 陳時中競總：勿拿疫情當提款機

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（中央社記者蕭博文台北15日電）國民黨今天透過臉書（Facebook）表示，衛福部採購COVID-19疫苗，未依照採購法辦理。民進黨台北市長參選人陳時中競選總部回應，疫苗採購程序完備，國民黨勿再拿疫情當提款機。

國民黨今天於臉書發文指出，審計部日前報告指出衛福部採購COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗未依採購法辦理，時任衛福部長的陳時中竟稱已經不在其位，甩鍋給衛福部。

陳時中競總對此發布新聞稿表示，疫苗採購是依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例緊急採購，並非根據採購法，這是立法院因應疫情通過的法律，因應疫情做出許多權衡及特別的措施。

陳時中競總質疑，身為社會福利及衛生環境委員會立法委員的國民黨台北市長參選人蔣萬安不專業，難道連國民黨都看不懂法條，還是又為了選舉而抹黑防疫政策，拿疫情當作選舉的提款機。

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陳時中競總表示，疫苗採購程序在政府機關內都有相關規定程序要走，一定是程序完備才採購。此外，因應疫情緊急、全世界都在搶購，疫苗採購一定是在法規限制下，盡速簽訂合約，購買國人所需的疫苗。

新聞稿最後提到，防疫走過1000天，國門解封，現在是渡過疫情的最後階段，請國民黨不要再以似是而非的言論誤導民眾，拿防疫議題當提款機，呼籲國民黨走回選舉正軌，認真提出政見，回應市民期待。（編輯：戴光育）1111015