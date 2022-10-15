訪建齡50年信維大樓 陳時中：居民痛苦感同身受

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（中央社記者蕭博文台北15日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天走訪建齡50年的北市信維大樓時表示，對於居民痛苦感同身受，也承諾只要居民意願相對高，不需要到90%居民同意，政府就會介入推展公辦都更。

陳時中下午在信維大樓主委廖廣志陪同下參觀信維大樓，了解大樓內漏水、空間不足等問題，隨後出席區分所有權人會議，了解居民心聲。

住戶反映，信維大樓都更的困境在於已取得8成多住戶同意，但還不到公辦都更2.0的90%門檻，希望陳時中若當選市長後的都更政策，能讓超過80%住戶同意的案子立即進行都更。

陳時中表示，他已於8月間提出都更政策，並將整建住宅、海砂屋及危險建築列為公辦都更的重中之重，作法是化被動為主動；被動是指政府等到90%居民同意才介入，主動是只要有意願，就從意願高的開始做，估計只要8成多同意，政府就會介入開始公辦都更。

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陳時中會後受訪時指出，今天不是選舉行程，是來試著解決問題的行程，他在大樓主委帶領下到各樓層參觀，對這裡居民的痛苦感同身受，如何解決問題、及時進行，是他未來若當市長必須要努力的一件事情。

陳時中說，他的政見主張將來不用到90%居民同意才進行公辦都更，只要意願達到一定相對高的程度就開始進行，因為都更中心將來會增加很多人力；尤其信維大樓位處黃金地點，如何發揮最高的價值，讓居民能夠得到權益的平衡，是他要努力的方向。（編輯：戴光育）1111015