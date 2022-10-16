台北大雨輔選遭批 柯文哲：健全政府有SOP

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（中央社記者蘇木春台中16日電）受颱風外圍環流影響，台北市今天降下豪大雨，民眾黨主席、台北市長柯文哲今天到台中輔選遭批，他表示，較健全的政府，所有人員按照SOP自動自發進行，這才是比較文明國家的做法。

受輕度颱風尼莎外圍環流影響，台北擎天崗累積雨量逾600毫米。陽金公路和中興路口今天凌晨有土石崩落，上午已處理完成並開放通車，另陽明山國家公園生態保護區全面關閉。

對於北市陸續傳出豪雨災情，但柯文哲仍南下輔選，行政院長蘇貞昌今天接受媒體聯訪時表示，天有不測風雲，這次颱風雖然沒有發布陸警，但風雨相當大，希望地方首長們都能了解人民的生命財產比選舉輸贏重要，能堅守崗位、督導一切，讓災害減到最小。

柯文哲今天下午到台中市為民眾黨提名的11名市議員參選人輔選，他接受媒體聯訪時表示，陽金公路阻斷今天凌晨就開始處理，比較健全的政府，不管長官在哪裡，所有底下人員都能夠按照SOP自動自發進行，這才是比較文明國家的做法。

對於中共總書記習近平今天提及台灣議題時說，決不承諾放棄使用武力。柯文哲表示，武統本來就是台灣要面對可能的威脅，國防還是要準備，抗中保台不能只有口號。

柯文哲說，他實際指揮過這幾年的萬安演習非常清楚，整個台灣對戰爭沒有好好準備，國家存在不能只依賴其他個國家的善意，要自立自強才可以。（編輯：黃世雅）1111016