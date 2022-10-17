選戰倒數 鄭運鵬：可領先對手5到8百分點甚至超越

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（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市長鄭文燦曾說要在桃園市長選舉中擴大領先對手5到8個百分點差距，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，有鄭文燦及總統蔡英文的高滿意度，相信可以達成甚至還能超越。

鄭運鵬上午召開「超級好鵬友」影片發布記者會，他在會後接受媒體聯訪，對於記者詢問，距離投票日剩下倒數40多天，如何達成擴大領先對手5到8個百分點的目標。鄭運鵬表示，每個執政黨、市長都希望施政能讓市民滿意，所以從參選的第一天開始，他就告訴大家是來擴大領先差距。

鄭運鵬說，擴大領先差距前提除了鄭文燦的高施政滿意度，還有總統蔡英文讓國家整體經濟成長及大方向都得到滿意。根據國際貨幣基金（IMF）最新報告，台灣人均GDP首次超越亞洲四小龍，甚至贏過日本，桃園滿意度高達8成，在這基礎上，市民在投票那天不會願意走回頭路。

鄭運鵬指出，桃園市政的發展現在是關鍵時期，捷運在蓋環狀線，鐵路地下化在施工，航空城好不容易開始啟動，如果讓國民黨回來，8年前功盡棄，所以他認為這5到8個百分點是對鄭文燦、蔡總統及他能力的肯定、了解，也是對市政的信任。

鄭運鵬表示，未來的一個半月，會持續地把工作政策加碼、加乘更貼心，讓市民朋友每個面向都受到照顧，就像「超級好鵬友」一樣，只要民眾願意來桃園、相信鄭運鵬，團隊都會貼心的照顧，讓他們信任，他相信這5到8個百分點的差距甚至還可以超過。

對於記者詢問，如何看待國民黨桃園市長參選人張善政對於前高雄市長韓國瑜站台似乎一直閃躲。鄭運鵬說，每個政治人物都有其團隊跟革命情感，2020年總統大選全台灣都知道韓國瑜跟張善政是搭擋，雖然選舉最後失利，但這是很重要的從政經歷。

鄭運鵬指出，張善政跟韓國瑜理念相同都是支持兩岸統一，張善政還是「反獨促統」的中華民族致公黨最高顧問，價值理念一致時還一起參選，如果韓國瑜來幫他站台助講，他覺得非常合理，他也認為會對選情有很大的影響，但他相信鄭文燦在桃園的好成績是禁得起檢驗。（編輯：張銘坤）1111017