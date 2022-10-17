國防部：近萬名女退伍官兵納教召 跨部會研議中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北17日電）國民黨立委楊瓊瓔今天在立法院質詢指出，目前有8915名女性退伍官兵接受後備軍人列管，卻未納入教召對象之列。國防部資源規劃司副司長董中興回應表示，已納入研議，但須經跨部會同意。

立法院外交及國防、經濟委員會上午舉行聯席會議，審查行政院函請審議「修正世界貿易組織（WTO）入會議定書附錄一之『臺灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域服務業特定承諾表』」案與國防產業發展條例第二條修正案。國防部、外交部、經濟部官員列席備詢。

董中興表示，依照兵役法規定，軍人是以現役男子，志願役則本就是男、女皆可以，絕對沒有性別歧視，研議有結果會立刻向社會大眾公布，但因須經過跨部會研議，國防部目前無法提出時間表。

楊瓊瓔另質詢指出，台大研究船「新海研一號」9月底在台灣東部海域遭日本海上保安廳艦艇騷擾，外交部是否向日本表達抗議？

外交部次長俞大㵢表示，有提出抗議，但這是台日雙方有點重疊的海域，台灣一直在主張權利，日方也有他們的主張，台灣的船繼續在該海域作業，因此常發生這類事情。（編輯：蘇志宗）1111017