柯文哲自稱作秀 陳時中：扭曲市政透明度不好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北18日電）台北市長柯文哲未在北市豪雨成災第一時間北返坐鎮挨批，昨天臨時受訪並自稱是「作秀的說明」。民進黨台北市長參選人陳時中今天說，跟市民說明是重要的，扭曲市政透明度不好。

受到颱風尼莎外圍環流及東北季風雙重影響，台北市連日降下豪雨，多處發生積淹水、路樹倒塌和土石崩落災情，南下輔選的柯文哲16日遭砲轟無心市政後，緊急取消行程北返勘災，昨天上午臨時到水門視察並受訪，自稱是「作秀的說明」。

陳時中今天上午到松江市場掃街拜票前接受媒體聯訪表示，災害應變中心是指揮調度的大腦，若有長官在場決定，事情就會比較快速進行。

陳時中說，嚴格來講，他現在接受媒體聯訪也是一種「秀」，但這是為了跟市民說明，透明地讓市民能夠了解是件重要的事，透明度越高市民當然會越滿意，扭曲市政透明度是不好的。

對於昨天勘災狀況，陳時中表示，他昨天上午有到萬華去看水門，當地里長反映16日下午4時水門就已經關了，卻直到下午4時12分才接到通知，對這情況很不諒解，希望聯繫上能改進，而百齡橋下停車場之所以有泡水車災情一定也是有聯繫上失誤的地方。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳時中指出，要有同理心，他記得過去關水門有「632」的SOP，也就是關之前6小時、3小時、2小時都有固定程序，最後會把還未移出的車輛拖吊清空，市府有必要檢討為何昨天水門關之後還有車子在堤外。

媒體詢問，昨天上午到萬華勘災時穿皮鞋遭批評作秀。陳時中回應，當時萬華沒有下雨，他若穿雨鞋也會被批評作秀，所以平常心看待就好，他不管穿什麼鞋子，什麼地方都敢「蹽落去」。（編輯：張銘坤）1111018