國民黨電商中心上線 販售競選募款小物

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（中央社記者王承中台北18日電）國民黨電商中心網站今天正式上架，販售幹話撲克牌3.0等特色小物及因應九合一大選推出的募款小物。文傳會主委洪孟楷表示，國民黨紀念小物受到許多民眾喜愛，呼籲民眾能以實際行動來支持國民黨。

國民黨文傳會主委洪孟楷、副主委林家興、組發會青年部主任陳克威等人，今天在國民黨中央黨部召開記者會，宣布國民黨電商中心網站正式上架，將販售如幹話撲克牌3.0等特色小物及因應九合一大選推出的募款小物。

洪孟楷表示，國民黨的紀念小物受到許多民眾喜愛，都認為設計很有創意、活潑、且非常實用。國民黨電商中心正式上線後，讓民眾有管道可以探詢，結合一系列文宣小物的推出，讓大家在電商中心上挑選，多進帳小額募款，呼籲民眾能以實際行動來支持國民黨。

洪孟楷指出，國民黨自2018年推出第一版幹話撲克牌後受到民眾的喜愛，此次再度蒐集近2年來民進黨失言的系列集合，由民進黨台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍、桃園市長參選人鄭運鵬，以及前新竹市長林智堅領銜主演。

陳克威指出，國民黨電商中心成立以來，推出許多符合潮流的小物，並因應時事推出各種政黨小物，希望能凝聚熱愛中華民國、熱愛台灣、熱愛國民黨的民眾，藉此表達政治意念，凝聚共識。正式上架後，將透過官方臉書、粉專等各種管道，讓民眾更方便連結下單。

林家興表示，電商中心將以專屬網站的形式正式上架，透過不同專區的設計，讓民眾選購喜愛的商品，呼籲大家多多到國民黨的電商中心選購，一起支持國民黨，採購喜歡的小物並配戴在身上，在日常生活中表明實實在在、中道理性、捍衛中華民國的信念。（編輯：翟思嘉）1111018