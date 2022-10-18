藍指公費唸醫未盡義務 陳其邁：已返還公費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中、蔡孟妤、沈佩瑤台北18日電）國民黨台北市議員王鴻薇今天表示，高雄市長陳其邁就讀醫學系時申請公費，但從陳其邁的資歷來看，至今仍未依規定盡服務義務，應把公費還給國家，向社會及醫界道歉，衛福部也應追討相關費用及罰款。

陳其邁回應，早在20多年前已依規定返還相關公費，完成還款義務，王鴻薇所指摘的不是事實。

國民黨台北市議員王鴻薇、新北市議員參選人黃心華，以及德益法律事務所主管律師柯晨皓等人，今天在國民黨中央黨部召開記者會。

王鴻薇指出，陳其邁民國73年就讀中山醫學院醫學系申請公費，依規定醫學系公費生畢業後服務年數為6年，保障偏遠地區可接受醫療服務，但根據陳其邁自己提供的履歷，至今仍未盡服務義務，連偏鄉都不願意去，衛福部依法應向陳其邁追討相關費用及罰款。

王鴻薇表示，根據當時榜單以及陳其邁自己公布的立法院、行政院資歷，陳其邁於73年獲公費醫學生補助，80年畢業，隨後念碩士，並擔任其父陳哲男的辦公室主任，後選上立委，一路從政至今，時序看來根本不可能從事義務服務。

陳其邁上午出席「經貿文教後援會總會成立大會」時接受媒體訪問表示，早在20多年前就已依照規定返還相關公費，完成還款義務，王鴻薇所指摘的不是事實。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳其邁說，當年台灣處於對抗威權、追求自由民主的時代，他從習醫到進入台大公共衛生研究所，及從事環保和追求言論自由的社會運動，再投入政治，因大時代變化，有不一樣的生涯規劃，但都沒有改變從醫的初衷。

衛生福利部醫事司司長劉越萍接受中央社記者電話訪問表示，陳其邁於民國80年畢業，而教育部公費醫學生在82年才由衛福部接手，並進行一波清查，根據教育部交接資料顯示，陳其邁在87年以前就已經還款，依當時規定，還完款義務就解除了。（編輯：謝佳珍）1111018