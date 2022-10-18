鄭運鵬籲說明統派小黨關係 張善政：無不可告人之事

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（中央社記者葉臻桃園18日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，國民黨桃園市長參選人張善政應公開清楚說明與統派小黨的關係。張善政表示，與統派小黨之間，沒有不可告人之事。

鄭運鵬今天出席行程接受媒體聯訪時，被問及張善政的陣營認為民進黨都在用抹紅的方式救選情。

鄭運鵬表示，張善政擔任過行政院院長、副院長，以及政務委員，卻在卸任後，以這樣的名氣，擔任一些很少人知道的反獨促統政黨的最高顧問，這是政黨意識型態的問題；每一個政治人物都必須要接受檢驗，張善政既然從政、參選，就應公開清楚說明跟這些統派小黨的關係。

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鄭運鵬也說，他對於勝選的信心，來自於桃園市長鄭文燦2任8年的好成績，以及總統蔡英文帶領國家獲得國人的肯定，加上大家信任他在立委任內與桃園一起突破困難；他跟鄭文燦要一起突破下一個黃金8年，讓桃園繼續運轉。

針對與統派團體的關係，張善政今天接受媒體聯訪時表示，如果跟統派團體有任何不可告人之處，以民進黨挖瘡疤的功夫，早就挖出來，哪需要等到現在，所以根本就沒有這回事。（編輯：李錫璋）1111018