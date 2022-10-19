張善政農委會研究案爭議 鄭運鵬籲準時公開說明

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園19日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今天表示，國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究案爭議，向農委會提交報告的期限剩1天，希望張善政準時提出資料，並針對是否有抄襲公開說明。

鄭運鵬上午至內壢市場掃街，接受媒體聯訪時表示，張善政的行政院農業委員會研究案爭議，已經過了將近2個月，張善政答應公開、完整說明，農委會也應張善政團隊的要求，把交說明報告的日期延到明天，現在還剩1天。

鄭運鵬說，張善政是農委會研究案計畫主持人，要負責任，希望張善政依照合約上的義務、承諾，以及跟農委會的申請，準時提出資料，針對是否有抄襲的狀況等，公開說明給市民知道。

鄭運鵬也說，如果張善政沒有辦法公開、完整清楚說明，要怎麼讓市民相信張善政當桃園市長有管理能力？有讓市府的研究案不被詐欺、欺騙的能力？這點都需要公開檢驗、說明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體詢問，張善政昨天接受媒體聯訪時說，「外面傳說，2008年，鄭運鵬成立了一間公司，在對岸賺人民幣，這件事情是不是更要講清楚？」

鄭運鵬表示，這是他人生經歷的一部分，也有公開資訊，他也可以公開接受檢驗，絕對沒問題，身為參選人，一切盡量透明；他也說，這不涉及政黨意識型態，跟張善政擔任一些反獨促統的小黨最高顧問是不一樣的事情。（編輯：李錫璋）1111019