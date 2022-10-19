陳時中拋6大文化政見 局預算增30%至60億元

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天提出6大文化政見，包含文化局主管預算增加30%到60億元、「藝遊券」考慮擴大發放、加強活化文化資產等，要讓台北成為有文化底蘊的城市。

陳時中今天在臉書發文推出6大文化政見，他說，要讓世界看見台北，首先要讓台北成為一座有文化底蘊的城市，希望這些政見能讓關心文化發展的台北市民有感。

陳時中指出，首先是加強活化文化資產，促進多元利用與再生創造，這不僅是整修空間建物，而是促成更多可多元利用的指標性文資，創造市民集體記憶認同及遊客能深刻感動的場域，既是文化素養學習基地，也是培植提升文創技術，打造現代城市升級、轉型的基礎。

陳時中說，接下來是全面發展市民文化學習與文化培力機制，系統化鼓勵各界興辦文化教育課程、提升市民學習風氣，並積極扶持文化中介組織與教育機構，以培養市民文化興趣，還要促進文化學習與新創發展，打造共享空間。

陳時中表示，第3，要導入大數據分析振興街區經濟，促進台北文化消費，讓文化從生產、銷售到消費各環節都能延伸不同領域，並打造不同街區鮮明獨特性，同時考慮針對6至18歲兒童與青少年每年發放的新台幣1500元「藝遊券」擴大年齡層發放。

陳時中指出，企業文化責任也要列入市府興辦事業回饋機制的選項，支持企業轉型、運用多元文化元素推廣社會公益與環境保護並給予獎勵。

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陳時中說，還有整合建置首都藝文E化平台，並讓文化產製與消費普及化，養成文化創作DIY的興趣，同時虛實整合各文化場館智慧型資訊服務，擴增多元學習現場與實作體驗，媒合科技與文化，創造首都文化新能量。

最後，陳時中表示，台北市文化局明年主管預算編列46.6億元，未來將提高30%、至少達到60億元，以凸顯首都台北市的文化活力與企圖心，並落實文化培力大投資目標。（編輯：張銘坤）1111019