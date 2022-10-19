0+7入境新制上路 藍籲政府應降低確診死亡率

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（中央社記者王承中台北19日電）入境免居家檢疫0+7新制13日上路，國民黨副秘書長李彥秀今天表示，國內確診7天平均死亡率全球第7，是全球平均值3.5人的5倍，政府該慎重思考如何降低死亡率，唯有降低死亡率，才能代表0+7政策成功。

國民黨立法院黨團書記長李德維、國民黨副秘書長李彥秀、國民黨醫療委員會主委蔡明忠、中華民國防疫醫學會理事長王任賢等人，今天在立法院召開「國民重開放，0+7等防疫配套準備好了嗎？」記者會。

李彥秀表示，民眾期盼能盡速回復正常生活，但政府的螺絲不能鬆懈。台灣未來面對最大的疫情風險，包括疫情黑數流竄、防疫意識鬆懈、秋冬面臨新冠加流感活耀大流行等，現在入境隔離少了「安全帶」，變種病毒有可能就此長驅直入。

她指出，從國慶連假開始，國內確診人數一直降不下來，每天確診數平均在4萬5000人，7天平均死亡率是全世界第7，是世界平均值3.5人的5倍，確診數也是全世界第3。

李彥秀表示，除快篩、禁探病之外，更該慎重思考如何降低死亡率，否則台灣防疫成績在全世界是個大笑話，唯有降低死亡率，才能代表0+7政策是成功的。台灣雖然旅遊警示降為二級，但美國政府官網仍將台灣列為三級警戒國家，蔡政府必須說明，未來防疫工作，如何降低死亡率。

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蔡明忠表示，醫界現在非常擔心新冠病毒、流感病毒、肺炎鏈球菌病毒3病毒產生的「共伴效應」，其中，只要同時感染2種病毒，致死率高達10倍，政府應該對此投入更多的心力。

王任賢指出，現階段實施的0+7政策，無法真正振興觀旅業，政府應盡速鬆綁兩岸、減少旅客歧視。此外，醫療院所的準備不足，超額死亡、旅客死亡率都有可能增加，尤其不希望看到旅客死亡，因此應對所有族群完全解除就醫障礙。王任賢呼籲解散指揮中心，避免台灣醫療單位綁手綁腳。（編輯：翟思嘉）1111019