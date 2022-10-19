藍指占醫學系公費資源 陳其邁競辦：烏龍抹黑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷、蔡孟妤、蘇龍麒台北19日電）國民黨稱高雄市長陳其邁就讀醫學系時申請公費，但未依規定盡服務義務，陳其邁回應，已依規定返還相關公費。國民黨今天則表示，陳其邁就是有錢最大，付錢了事，罔顧占資源，排擠弱勢生的社會正義的問題。

陳其邁競選辦公室發言人高閔琳表示，陳其邁當年畢業是分發到高雄榮總，請國民黨不要拿台灣的醫療公衛和公費制度無限上綱，進行選舉政治操作，歪曲事實、烏龍抹黑，一再製造社會對立浪費社會資源，請國民黨、王鴻薇，適可而止。

據了解，陳其邁大學畢業分發到高雄榮總後，因繼續就讀研究所，沒有到榮總服務，而在研究所期間參與許多社會運動，最後走上從政之路。陳其邁有通過醫師國家考試，但因未完成服務，無法取回醫師證書。

國民黨昨天召開記者會，台北市議員王鴻薇指出，陳其邁就讀醫學系時申請公費，但從陳其邁的資歷來看，至今仍未依規定盡服務義務，應把公費還給國家；陳其邁回應，早在20多年前已依規定返還相關公費，完成還款義務，王鴻薇所指摘的不是事實。

國民黨今天再度召開記者會，直指陳其邁是「假醫生真政客」，就是有錢最大，付錢了事，罔顧占資源排擠弱勢生的社會正義的問題；認為陳其邁除了實習醫生，根本未曾執業從醫，用「醫生市長」根本是欺世盜名。

王鴻薇在會中說，陳其邁說已還錢，衛福部立刻出來護航，表示只要還錢就解除服務義務，但陳其邁80年畢業，當時主管機關不是衛福部而是教育部；且根據後來接手的衛生署規定，未服義務要還錢，但是未完成規定的服務年限，就不得領回醫師證書正本，所以還錢不代表就解除了服務義務。

此外，國民黨今天也召開另一場記者會，國民黨桃園市長參選人張善政競選團隊發言人、桃園市議員參選人凌濤說，鄭運鵬2008年前腳台北市立委剛敗選，後腳就成立「鷗業新媒體」，西進中國大陸市場，與中國大陸3家國營企業的中國移動、中國聯通、中國電信洽談生意，請鄭運鵬說清楚，當時有大聲說出中華民國嗎，是否有矮化台灣。

凌濤強調，到大陸經商是可被接受的，但令人無法接受的是民進黨說一套、做一套。

對此，鄭運鵬今天接受媒體聯訪時表示，這是他人生經歷的一部分，也有公開資訊，可以接受檢驗，絕對沒問題。

他說，這也不涉及政黨意識型態，跟張善政擔任一些反獨促統、要讓台灣被中國併吞小黨的最高顧問，這是不一樣的事情，都有公開資訊、公開被檢驗，身為參選人，一切盡量透明。（編輯：趙蔚蘭）1111019