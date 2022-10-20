李進勇：電腦計票安全透明 結果迅速正確可受檢驗

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（中央社記者陳俊華台北20日電）中選會主委李進勇今天說，外界關注電腦計票資安防護與開票結果，要做好防止外力對於電腦計票系統的干預，且電腦計票過程安全透明，計票結果確保迅速正確，可受全民的檢驗與信賴。

中選會透過新聞稿表示，李進勇今天率團隊前往中華電信公司，瞭解民國111年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決電腦計票作業及相關資安工作的籌備情形。

李進勇表示，近年來外界最關注的，莫過於電腦計票資安防護與開票統計過程及結果，所以須建立民眾對電腦計票過程的信心，讓外界充分知曉，要做好防止外力對於電腦計票系統的干預，確保計票結果是正確、安全、透明及無法做假的。

李進勇強調，電腦計票過程，是安全透明的作業程序，計票結果確保迅速正確，而且可接受全民的檢驗與信賴。

中華電信董事長謝繼茂說，從中央計票主備援中心到各地選務中心，各項軟硬體及網路設備，都已布建資安防禦及監控機制。近期網路攻擊事件頻率陡增，將特別強化資安防禦工作，必能確保電腦計票系統運作的安全性及公正性。

中選會說，中華資安公司當天會動員超過800名資安人力，進駐中華電信北、中、南監控指揮中心、中央選情中心、各地選舉委員會選情中心及各選務作業中心，投票日全面監控電腦計票系統、資訊設備及網路電路，確保電腦計票整體架構高安全性，並備妥相關緊急應變措施。

中選會指出，選務計票過程公開透明，受外界監督，開票過程都公開唱票，主任管理員填寫投開票所報告表1式3份 ，1份張貼於投開票所門口供民眾周知外，1份速送公所選務作業中心，另1份由選務作業中心留存。

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中選會說，投開票所報告表送達選務作業中心後，分別由兩名登錄員輸入計票系統，經兩次資料輸入相同才可進入計票系統統計，並供各界查詢。各政黨、媒體都有派人到投開票所自行回報開票及統計結果，可驗證中選會計票結果。

中選會表示，這次電腦計票作業368個選務作業中心，動員約1700名人力投入電腦計票登錄工作，以迅速進行電腦計票結果登錄作業。（編輯：蘇志宗）1111020