盧秀燕將合體韓國瑜 綠營質疑目標是總統夢

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台中市長盧秀燕22日將與前高雄市長韓國瑜合體造勢，無黨籍立委黃國書（左起）與民進黨立委張廖萬堅、林靜儀及台中市議員周永鴻21日在記者會中，齊聲質疑盧秀燕的目標是2年後的總統夢。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月21日

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市長盧秀燕明天將與前高雄市長韓國瑜合體造勢。民進黨陣營今天質疑盧秀燕目標是2年後的總統夢，只想把台中市民當跳板；盧陣營回應，活動貴賓邀約都尊重主辦者安排。

對於綠營批評，盧秀燕競選總部表示，明、後天受邀參與10多場競選總部成立，相關活動貴賓講者邀約，尊重主辦者規劃與安排。各界評比都是督促城市進步動力，受肯定部分，市府繼續努力；不足之處持續改進。民代所提市政建設，不僅沒有跳票，更有長足進步，呼籲別為了選舉扭曲事實，抹煞市民共同的推行成果。

立委張廖萬堅、黃國書、林靜儀與台中市議員周永鴻今天在民進黨台中市長參選人蔡其昌競選總部召開記者會，會中齊批盧秀燕「昔有高雄挖石油、發大財，今有台中谷關空氣瓶」、「兩名擅用話術與包裝欺騙市民的政治人物合體，將會是2022選舉最大笑話」。

黃國書表示，2018年盧秀燕與韓國瑜都是憑藉不切實際話術選上市長，兩人同質性非常高，但選上後很快就被看破手腳，對市政發展毫無建樹。

張廖萬堅說，近日來盧秀燕對於是否會參選總統不願正面說明，而明天將與韓國瑜合體，不禁令人聯想盧秀燕未來會不會像韓國瑜一樣「落跑」，也請盧秀燕應該要清楚說明「不要再騙台中市民」。

林靜儀認為，盧秀燕這4年真的是把台中按下暫停鍵，很多重要建設都沒進度，甚至是倒轉、退步，像是台中空污排名，在盧秀燕執政後還倒退；無論是「空氣換新」、還是電動公車等政見都在選後跳票。

周永鴻則說，盧秀燕明天與韓國瑜合體，令人想起2018年的「禿子、漢子、燕子」，3人共通點就是都想選總統，只是禿子最後先去選舉總統。現在新北市漢子與台中市的燕子也是躍躍欲試，所以大家可以看到盧秀燕選舉，台中不跑卻跑去台北、高雄等外縣市。（編輯：孫承武）1111021