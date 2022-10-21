更多編輯台推薦新聞：
英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷
國際

英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
韓國瑜
新聞專題
韓國瑜1/48
首頁 / 政治

盧秀燕將合體韓國瑜 綠營質疑目標是總統夢

2022/10/21 18:09（10/21 18:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市長盧秀燕22日將與前高雄市長韓國瑜合體造勢，無黨籍立委黃國書（左起）與民進黨立委張廖萬堅、林靜儀及台中市議員周永鴻21日在記者會中，齊聲質疑盧秀燕的目標是2年後的總統夢。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月21日
台中市長盧秀燕22日將與前高雄市長韓國瑜合體造勢，無黨籍立委黃國書（左起）與民進黨立委張廖萬堅、林靜儀及台中市議員周永鴻21日在記者會中，齊聲質疑盧秀燕的目標是2年後的總統夢。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市長盧秀燕明天將與前高雄市長韓國瑜合體造勢。民進黨陣營今天質疑盧秀燕目標是2年後的總統夢，只想把台中市民當跳板；盧陣營回應，活動貴賓邀約都尊重主辦者安排。

對於綠營批評，盧秀燕競選總部表示，明、後天受邀參與10多場競選總部成立，相關活動貴賓講者邀約，尊重主辦者規劃與安排。各界評比都是督促城市進步動力，受肯定部分，市府繼續努力；不足之處持續改進。民代所提市政建設，不僅沒有跳票，更有長足進步，呼籲別為了選舉扭曲事實，抹煞市民共同的推行成果。

立委張廖萬堅、黃國書、林靜儀與台中市議員周永鴻今天在民進黨台中市長參選人蔡其昌競選總部召開記者會，會中齊批盧秀燕「昔有高雄挖石油、發大財，今有台中谷關空氣瓶」、「兩名擅用話術與包裝欺騙市民的政治人物合體，將會是2022選舉最大笑話」。

黃國書表示，2018年盧秀燕與韓國瑜都是憑藉不切實際話術選上市長，兩人同質性非常高，但選上後很快就被看破手腳，對市政發展毫無建樹。

張廖萬堅說，近日來盧秀燕對於是否會參選總統不願正面說明，而明天將與韓國瑜合體，不禁令人聯想盧秀燕未來會不會像韓國瑜一樣「落跑」，也請盧秀燕應該要清楚說明「不要再騙台中市民」。

林靜儀認為，盧秀燕這4年真的是把台中按下暫停鍵，很多重要建設都沒進度，甚至是倒轉、退步，像是台中空污排名，在盧秀燕執政後還倒退；無論是「空氣換新」、還是電動公車等政見都在選後跳票。

周永鴻則說，盧秀燕明天與韓國瑜合體，令人想起2018年的「禿子、漢子、燕子」，3人共通點就是都想選總統，只是禿子最後先去選舉總統。現在新北市漢子與台中市的燕子也是躍躍欲試，所以大家可以看到盧秀燕選舉，台中不跑卻跑去台北、高雄等外縣市。（編輯：孫承武）1111021

韓國瑜
萬華槍擊案 蔣萬安：未來當市長一定強力執法 王育敏邀韓國瑜力挺 盧秀燕、侯友宜10月底助勢
張廖萬堅
立委建議育兒津貼取消排富條款 教育部承諾研議 0+7新制將上路 故宮串聯觀光產業吸外國客
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
韓國瑜擬與盧秀燕同台 蔡其昌：選民務實理性