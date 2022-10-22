韓國瑜台中助選未同台 盧秀燕：跑太多地方

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前高雄市長韓國瑜（前左2）22日為國民黨台中市議員朱暖英（前右3）站台，國民黨立委江啟臣（前左1）等人也到場力挺。中央社記者蘇木春攝 111年10月22日

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（中央社記者蘇木春台中22日電）前高雄市長韓國瑜今天到台中為國民黨籍議員站台，但與台中市長盧秀燕未同台，2人錯開出席活動，盧秀燕事後接受媒體聯訪時表示，因為時間關係，今天跑太多地方而未同台。

台中市第7選區（南屯區）國民黨籍議員朱暖英，今天舉辦與盧秀燕聯合競選總部成立大會，韓國瑜也受邀出席，盧秀燕與韓國瑜是否同台連日引發外界關注。

今天上午10時15分韓國瑜到達會場，他致詞時表示，看到朱暖英就會想到台北市議員王鴻薇，因為背後都有支持的丈夫，犧牲自己的事業一起為民眾打拚，投1票就可以得到2人的服務，值得大家支持。

韓國瑜說，大家都希望台灣的政治越來越清明、進入善的循環，有3名立法委員昨天開記者會「劈哩啪啦講了一堆我聽不懂的事情」，把盧秀燕跟他都講了一頓，大家不要這樣的政治，希望走向歡樂、陽光與正向，這才是大家要的真正民主。

韓國瑜在會場未回應媒體提問，待約30分鐘後轉往台北出席造勢活動；盧秀燕在上午11時45分鐘才到會場，對於媒體提問未與韓國瑜同台的原因，她表示，因為時間關係，今天跑太多地方了。（編輯：謝雅竹）1111022

前高雄市長韓國瑜（前中）22日前往台中，為國民黨台中市議員朱暖英（前左）站台，但與台中市長盧秀燕未同台。前右為國民黨立委江啟臣。中央社記者蘇木春攝 111年10月22日