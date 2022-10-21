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蔡總統：鄭運鵬能做市民靠山 接棒鄭文燦五星施政

2022/10/21 21:12（10/21 21:21 更新）
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民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（前右）21日晚間舉行八德、大溪後援會成立大會，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前右2）出席向市民力薦鄭運鵬，強調他能做市民的靠山。前左為現任桃園市長鄭文燦。中央社記者葉臻攝 111年10月21日
民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（前右）21日晚間舉行八德、大溪後援會成立大會，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前右2）出席向市民力薦鄭運鵬，強調他能做市民的靠山。前左為現任桃園市長鄭文燦。中央社記者葉臻攝 111年10月21日
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（中央社記者葉臻桃園21日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬八德大溪後援會今天晚間成立。總統蔡英文出席成立大會時表示，鄭運鵬能做市民的靠山，接棒桃園市長鄭文燦，延續桃園的五星級施政。

蔡總統致詞表示，距離投票不到40天，今天鄭運鵬才抽完參選人號次，她晚上就來了；鄭運鵬抽到3號，要做大家的靠山，鄭運鵬的歷練豐富，擅長溝通、有責任感，未來也會擔任好的市長，可以接棒鄭文燦，延續桃園的五星級施政。

蔡總統說，桃園這一戰要全力拚，選舉當天桃園一定會贏，這幾年來有許多挑戰，大家都一一克服了，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，大家都減少出門、一起防疫，現在走過了最困難的時候，國門開放了，桃園也會更熱鬧。

蔡總統也說，投資台灣三大方案，到這個月累積的投資超過新台幣1.8兆元，其中有超過3500億元來自桃園，桃園是全國第一。現在不管是半導體還是自駕車，世界先進的科技、重要產業都進駐到桃園，桃園的產業很強，台灣的競爭力就很強。

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蔡總統表示，地方有好的規劃，中央就會全力支持，讓桃園做國門最重要的地方，讓世界都看到桃園。鄭運鵬和鄭文燦一樣，服務不分地區和國籍，總是用心觀察別人的需要，全心全力的幫忙。

蔡總統說，去年四大公投，第一場說明會就辦在桃園，因為大家的支持，四個不同意讓大家守住了路線和台灣未來發展的方向，現在台灣正走在正確的道路上、繼續前進，桃園進步，台灣就會進步。（編輯：郭諭儒）1111021

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