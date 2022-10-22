林佳龍指耶誕城缺新交通計畫 侯友宜籲搭大眾運輸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北22日電）民進黨新北市長參選人林佳龍指新北耶誕城缺少新的交通計畫，不能將歡樂建築在當地居民痛苦上；尋求連任的新北市長侯友宜今天說，會呼籲大家搭大眾運輸。

新北市政府11月11日起在板橋區舉辦歡樂耶誕城活動，林佳龍昨天說，許多市民都擔心塞車、噪音與環境衝擊很大，每個人都想分享耶誕歡樂氣氛，但不能將自己的歡樂建築在當地居民或受影響人的痛苦上。

林佳龍說，今年沒看到比較新的交通安全維持計畫，侯友宜應用心承擔交通疏運計畫與責任，除呼籲搭乘公共運輸，也要傾聽人民聲音。

侯友宜今天上午到淡水出席「侯友宜、陳偉杰聯合競選總部成立大會」接受媒體聯訪表示，新北耶誕城是新北城市行銷典範與品牌榮耀，被列為全球50大最受矚目的歡樂耶誕市集之一，尤其今年主題集結Disney+的6大品牌角色，將帶給小朋友與大人滿滿回憶。

侯友宜說，板橋車站有捷運、台鐵與高鐵共構，也能搭公車，會呼籲大家搭大眾運輸到新北耶誕城，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後感受更多幸福。

另外，媒體詢問選情冷可能影響投票率，是否擔心選情受影響，侯友宜說，這4年政見一一兌現，會認真努力做事贏得民眾支持，並不斷超越自己、努力拚。（編輯：李錫璋）1111022