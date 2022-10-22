張善政北競總成立 攜手侯友宜盧秀燕展團結

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（中央社記者葉臻桃園22日電）國民黨桃園市長參選人張善政北區競選總部今天舉行成立大會。張善政與前來站台的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕數度擁抱，在台上攜手高喊凍蒜，展現團結氣勢。

張善政北區競選總部晚間舉行成立大會，侯友宜、盧秀燕，以及國民黨主席朱立倫等人皆到場站台，張善政看得出心情很好，與侯友宜、盧秀燕數度緊緊相擁、牽手，在台上一同高呼凍蒜；張善政競選團隊向中央社表示，雖然下著細雨，現場仍有超過2萬名支持者湧入。

侯友宜致詞時表示，他和張善政都是善良、務實做事的人，有同樣的理念要好好做事，張善政這場戰役對他來說很重要，不只是友誼之情，他們願意為了這塊土地，一文一武、攜手合作；張善政一步一腳印，誠如當學者一樣不斷進步，北北基桃如果可以一起合作，北台灣、中華民國就能更好。

盧秀燕致詞時說，張善政是國家級領導人才，願意為桃園奮鬥、打拚；桃園是國門之都，需要更大的國際建設、先進產業，這些都是張善政最擅長的部分，投張善政不是為了國民黨，是為了桃園的未來、翻轉跟升級。

張善政致詞時說，對桃園有很深的感情，也希望桃園能有更好的建設，他參選桃園市長，就是希望把多年來累積經驗和能力回報桃園；他會秉持土木工程專業，為桃園的建設品質把關，讓桃園改頭換面。

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張善政接受媒體聯訪時表示，他一向是捍衛中華民國、保衛台灣，不管民調領先多少，心態都一樣是戒慎恐懼、努力往前走。至於何時會跟前高雄市長韓國瑜同台，張善政說，都有在規劃，會在適當的時候同台。

朱立倫接受媒體聯訪時表示，張善政各方面的條件都遠超過民進黨桃園市長參選人鄭運鵬，民進黨已經想不出招，只能用奧步、爛招，相信桃園市民一定會力挺張善政；對選情很有信心，但不會輕易鬆懈。（編輯：方沛清）1111022

新北市長侯友宜（左）、台中市長盧秀燕（右）22日晚間齊聚桃園，出席國民黨桃園市長參選人張善政（右2）北區競總成立大會。中央社記者葉臻攝 111年10月22日

國民黨桃園市長參選人張善政（前右）北區競選總部22日晚間舉行成立大會，張善政致詞表示，他對桃園有很深的感情，也希望桃園能有更好的建設，他參選桃園市長，就是希望把多年來累積的經驗和能力回報桃園。中央社記者葉臻攝 111年10月22日

國民黨桃園市長參選人張善政（中背對者）22日晚間舉行北區競總成立大會，新北市長侯友宜（左）、台中市長盧秀燕（前右）皆到場相挺，張善政在台上與兩人互動。中央社記者葉臻攝 111年10月22日