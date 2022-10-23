挑擔奉飯走完全程 陳時中：非常有意義且開心

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天參與台北客家義民嘉年華挑擔奉飯活動，與國民黨對手蔣萬安均走完全程。陳時中說，這是非常有意義的活動，過程也非常開心，將來希望擴大辦理。

台北客家義民嘉年華挑擔奉飯今天上午登場，陳時中、蔣萬安及前台北市副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊均以貴賓身分出席，一同從台北市客家文化主題公園出發。

過程中，黃珊珊相當自然地走到第一排，與柯文哲及台北市客家事務委員會主委徐世勲聊天、並肩而行，陳時中及蔣萬安則與議員們走在第二排。

柯文哲步行至古亭國小後離開隊伍前往下一個行程，黃珊珊也在隨後離開，僅陳時中及蔣萬安走完全程，抵達中正紀念堂、主祭大典會場。

陳時中隨後到龍泉市場掃街拜票並接受媒體聯訪，他說，這是一個非常有意義的活動，大家沿途都非常開心，這段路也是走過自己成長、開業、到衛生署服務等人生歷程，是場懷舊之旅。

陳時中提及，這段路市容變化很大，算是都更成功的地方，值得學習，且未來希望擴大辦理義民嘉年華這樣有意義的活動，增添它的豐富及多樣性。

媒體詢問，是否會認為市府有主客差別。陳時中回應，沒關係，也許因為忙碌有點小疏失，但大家在過程中都很快樂。

此外，媒體詢問，是否有邀前文化總會秘書長林錦昌及前總統府副秘書長姚人多加入團隊。陳時中表示，競總都是根據議題上的需要廣邀好朋友協助，大家也都非常樂意幫忙。（編輯：張銘坤）1111023