陳其邁北上力挺 鄭運鵬籲別讓高雄惡夢桃園出現

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今晚舉行醫界暨六師後援會成立大會，他說，不希望2018年高雄市選錯人的代價在桃園出現，民進黨用經驗告訴大家「桃園不需經過這一段惡夢跟代價」。

鄭運鵬晚間出席在北區競選總部舉辦的醫界暨六師後援會成立大會，除了桃園市長鄭文燦與牙醫、西醫、中醫、建築師、會計師、律師公會代表一同出席，高雄市長陳其邁、立法委員林靜儀、中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也到桃園力挺，除了舉辦授旗儀式，也祝福鄭運鵬順利當選。

鄭運鵬接受媒體聯訪表示，他在接受徵召參選桃園市長後，第一個請益的對象就是陳其邁，陳其邁告訴他高雄市在2018年的惡夢經驗，身為高雄女婿的他感同身受，參選以來，他發現國民黨桃園市長參選人張善政、前高雄市長韓國瑜是2020年總統大選的搭檔，將扭曲高雄的手法用在桃園。

鄭運鵬說，不希望2018高雄市選錯人的代價在桃園市出現，陳其邁在高雄有很好的成績，若大家看清楚桃園的進步、珍惜鄭文燦的好成績，民進黨也用這樣的經驗告訴大家，「桃園不需要經過這一段惡夢跟代價」，希望由陳其邁的好成績來證明桃園值得，讓他做大家的靠山。

陳其邁指出，「好的幹事長就是好的市長」，鄭運鵬在立法院展現論述及協調能力，相信未來擔任市長絕對稱職也會努力，重大建設不能停，大家需冷靜思考是要回到過去國民黨執政的桃園，還是要讓鄭文燦這8年努力建構未來桃園的市政藍圖，能夠由鄭運鵬接手，相信市民會做出智慧的決定。

林靜儀表示，看到陳其邁和鄭文燦都知道，民進黨執政真的拚足全力，用最大的力量在做努力，民進黨很有信心希望延續鄭文燦這8年為桃園打下的進步基礎，接下來讓「運鵬市長」可以將桃園發展得更好。

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林靜儀說，鄭運鵬和她在立法院共事近5年，鄭運鵬擔任幹事長期間的調和鼎鼐、認真負責，甚至願意主動排班，積極為立法院業務與重要施政政策作推動，不但比誰都晚睡、早起還衝第一線，這樣的特質最適合把桃園推向更好的未來。

鄭文燦指出，桃園與高雄一樣是名列前茅的城市，但高雄也曾經遇到被抹黑的情況，就如同現在桃園被張善政批評得一文不值，桃園這8年一直在成長進步，「如果你覺得桃園變好了，請投給鄭運鵬，如果桃園變進步了，請投給鄭運鵬」，請大家支持有能力的鄭運鵬與陳其邁，讓桃園持續進步、高雄繼續發展。（編輯：管中維）1111023