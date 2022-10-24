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沈慧虹提推動體驗經濟 讓民眾看見新竹美好

2022/10/24 13:40（10/24 13:51 更新）
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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左）24日參訪在城隍廟旁的百年老店新復珍，並體驗製作「柴梳餅」，了解製餅的過程與細節。中央社記者郭宣彣攝 111年10月24日
民進黨新竹市長參選人沈慧虹（左）24日參訪在城隍廟旁的百年老店新復珍，並體驗製作「柴梳餅」，了解製餅的過程與細節。中央社記者郭宣彣攝 111年10月24日
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（中央社記者郭宣彣新竹市24日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天提出，過去8年調整新竹體質，推動許多公共建設，未來將推動「體驗經濟」，透過實際操作，讓更多人認識新竹產業、看見新竹的美好。

沈慧虹今天參訪在城隍廟旁的百年老店新復珍，並體驗製作「柴梳餅」，她用手塑形，並且在成形的麵團表面塗上蛋黃液，再放上香菜點綴，也深入了解製餅的過程與細節。

沈慧虹接受媒體訪問表示，過去，她擔任新竹市副市長期間，新竹市府整修都城隍廟廣場，推動步行城市，透過硬體建設，讓人行步道平坦好行，讓來到新竹市的旅客遊玩更安全、更方便。

沈慧虹說，日前也提出觀光政策「來去新竹住一晚2.0」，將建立「新竹好物」名單，未來，要再推動「體驗經濟」，帶大家深入走訪新竹，希望市民能給予支持，讓她帶領新竹市繼續光榮。（編輯：張銘坤）1111024

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