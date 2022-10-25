鄭運鵬將舉辦萬聖節遊行 催生年輕父母選票

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（中央社記者葉臻桃園25日電）民進黨桃園市長參選人鄭運鵬將在29日舉辦「勇者號—萬聖節任務大遊行」，號召小朋友們裝扮上街、領南瓜提燈。他說，讓孩子在桃園健康長大，是市長的重要任務。

鄭運鵬今天出席「勇者號—萬聖節任務」記者會時表示，「勇者號—萬聖節任務大遊行」將在29日下午5時從中壢六和公園出發，沿著SOGO商圈踩街遊行，歡迎大小朋友們扮裝上街，沿途欣賞街頭表演；屆時他也會加入遊行隊伍，當天裝扮絕對會讓大家耳目一新。

鄭運鵬表示，桃園是六都最年輕、出生率最高的城市，讓每個孩子可以在桃園健康長大，是他擔任市長的重要任務，過去2個月，他推出一連串育兒、托育、教育，以及新建兒童醫院、兒童樂園的政見，並允諾當選後固定舉辦大型親子藝文活動。

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鄭運鵬也說，為減輕家長的負擔，小朋友保母托育也會在現有補助之上，各加碼新台幣1000元，未來市府也會在重要設施廣設臨時托育中心。

鄭運鵬競選辦公室表示，當天遊行路線，將從銀河廣場對面六和公園出發，繞行SOGO商圈，抵達終點中正公園；途中有5項街頭表演，主辦單位也將在當天下午4時，在六和公園發放1000個限量小南瓜提燈，小朋友只要扮裝到場，皆可免費領取，遊行過程中，也可向沿途合作店家索取限量糖果。（編輯：張銘坤）1111025