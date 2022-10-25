時力發起賄選清零運動 助民眾檢舉盼深化民主

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（中央社記者王揚宇台北25日電）時代力量今天表示，隨地方大選投票日將屆，各地已出現多起賄選案件，因此時力發起賄選清零運動，協助民眾檢舉賄選，這次參選的時力參選人也簽署反賄選承諾書，希望讓民主更深化。

時代力量黨主席陳椒華、秘書長白卿芬、立委王婉諭、新竹市議員廖子齊及屏東縣長參選人詹智鈞等人今天在行政院前召開記者會，發起賄選清零運動。

陳椒華表示，推動民主深化是時力一直以來的主張，其中最重要的是公正選舉。今年地方選舉一如既往出現許多賄選案件，截至今年9月底，最高檢察署統計已受理超過600件賄選案，被告人數也逾千人。

陳椒華指出，地方選舉屢屢發生賄選買票，嚴重破壞公正選舉以及民眾對民主的信念，因此時力發起賄選清零運動，協助民眾檢舉賄選。此外，時力全黨59位地方公職參選人也帶頭簽署反賄選承諾書，嚴正表達反對賄選的態度。

陳椒華說，賄選清零有賴朝野各黨鼎力合作，呼籲朝野各黨一起響應賄選清零運動。

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白卿芬表示，許多民眾反映，盡管知道賄選情事，卻因怕被報復不敢檢舉，但又不願視若無睹，於是向時力陳情，希望能夠提供幫助。因此，時力今年推出反賄選檢舉服務並與多位律師合作，一旦發現賄選，民眾可以撥打（02）2550-0185轉分機206就有專人服務。此外，也能以電子或實體郵件提出檢舉。

王婉諭說，民眾如果接受買票，賣掉的是我們與孩子們的未來，大家必須拒絕賄選買票的參選人，才能創造美好未來。（編輯：趙蔚蘭）1111025