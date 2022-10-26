朱立倫：謝國樑清白實在 禁得起考驗

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）民進黨今天質疑國民黨基隆市長參選人謝國樑財產申報不實，謝國樑表示會在行動中常會回應，國民黨主席朱立倫說，謝國樑清白、實在且腳踏實地，相信禁得起考驗。

朱立倫上午陪同謝國樑前往基隆市成功市場拜票，有攤商熱情送上菜頭和蒜苗，預祝高票當選，也有攤商向朱立倫大吐苦水，感嘆市場沒有人潮，朱立倫上前握手回應「換市長就會有很多人」，一行人結束市場行程後，驅車前往國民黨基隆市黨部出席行動中常會。

朱立倫接受媒體聯訪時說，基隆是台灣頭，且國民黨希望北北基桃連線全變成藍天，謝國樑帶頭抽到1號，桃園市長參選人張善政抽到1號，新北市長參選人侯友宜抽到2號，台北市長參選人蔣萬安抽到6號，11月26日讓北北基桃藍天再現，北北基桃生活圈的建設由同一政黨執政，大家更能團結合作。

朱立倫表示，大家都很清楚，綠營參選人（指民進黨基隆市長參選人蔡適應）與黑道關係密切，牽扯不清，到現在都說不清楚，想到的辦法就是抹黑謝國樑，謝國樑清清白白、實實在在、腳踏實地，相信禁得起考驗，基隆市民一定會支持謝國樑。

謝國樑說，國民黨今年第1場行動中常會在基隆召開，代表對「台灣頭」基隆的重視，前總統馬英九昨天來到基隆，前高雄市長韓國瑜明天要來基隆，基隆的藍軍民眾非常振奮，非常開心有這麼多好朋友陸續到基隆拉抬他的選情。

謝國樑說，他的選情正不斷加溫，從各方民調顯示，他一直維持小幅領先，但始終沒能拉開，大家陸續來到基隆，表示對一級戰區基隆市的重視，他也有信心在大家支持下打贏這場選戰，至於民進黨質疑他的財產申報不實，會在行動中常會回應。

立法院民進黨團上午由幹事長羅致政、副幹事長林靜儀及基隆市長參選人蔡適應舉行記者會，質疑謝國樑的財產申報不實，謝國樑說過的所有金錢往來統統沒有出現在財報上，這樣對自己握有的資源都搞不清楚的人，這樣對市民不誠實的人，不應該競選基隆市長。（編輯：張銘坤）1111026